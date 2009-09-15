Nasce Rugby CS
di Redazione
15/09/2009
[caption id="attachment_32" align="alignright" width="251" caption="Quello che contraddistingue il Rugby da sempre: rispetto e passione"][/caption] Esperienza maturata sul campo, passione cresciuta in tribuna e davanti alla tivù, competenza derivante da decine di siti e applicazioni web realizzate. Questi gli ingredienti principali di Rugby CS, il portale italiano della comunicazione ufficiale del rugby. Rugby CS è un progetto che è stato concepito per garantire uno spazio comune e ben visibile all'informazione ufficiale, ai comunicati stampa di tutte le società di Rugby italiane (campionati Super 10 e Serie A). Contenuti che spesso rimangono relegati all'interno dei siti delle singole squadre e non trovano la giusta esposizione sul web. Per chi scrive il rugby è cuore e passione, fatica e sudore, gioia e realizzazione. Proprio per i valori che questo sport rappresenta, RugbyCS vuole assicurare all'informazione rugbistica il giusto spazio nel panorama web. Un posto di rilievo che porti neofiti e appassionati sui siti delle squadre di Top Ten e Serie A. Con l'aiuto di tutti, squadre e appassionati, Rugby CS conta di riuscire nel proprio intento: promuovere lo sport vero, promuovere il Rugby.
Redazione