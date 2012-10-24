&quot;NASCO APERTURA, MA GIOCO DOVE CHIEDE IL CT&quot;

Home Senza categoria "NASCO APERTURA, MA GIOCO DOVE CHIEDE IL CT"

di Redazione 24/10/2012

IANNONE SI PRESENTA: UN UTILITY BACK A DISPOSIZIONE DI BRUNEL APERTURA DI FORMAZIONE, ALA NEGLI ULTIMI ANNI: “GIOCO DOVE CHIEDE IL CT” Roma – Unico esordiente tra i trentuno convocati dal CT Jacques Brunel per i Cariparma Test Match del prossimo novembre, Tommaso Iannone è uno dei diciannove atleti della Benetton Treviso inserito nella rosa dell’Italrugby per le sfide del mese prossimo contro Tonga (Brescia, 10 novembre), Nuova Zelanda (Roma Olimpico, 17 novembre) ed Australia (Firenze, 24 novembre). Ventidue anni compiuti lo scorso 16 settembre, una militanza con le Nazionali giovanili iniziata con l’Under 17 quando era uno dei pezzi pregiati del vivaio della Ruggers Tarvisium e proseguita – passando per l’Accademia FIR di Tirrenia – con tutte le selezioni sino all’U20, conquistando con Cavinato allenatore un Europeo di categoria e, con la maglia numero dieci di apertura, il Junior World Rugby Trophy del 2009. Per lui, sotto la gestione di Nick Mallett, anche qualche prima presa di contatto con la Nazionale Maggiore con due apparizioni in occasione del raduno estivo del 2009 in Valle d’Aosta e, come invitato, al ritiro che ha preceduto il tour sudafricano dell’anno seguente. Nel 2011, conclusa l’esperienza in Eccellenza con i Crociati e rientrato a Treviso per tentare il grande salto in PRO12 con la Benetton, ha partecipato alla Churchill Cup con l’Italia “A” e con il varo della nuova Nazionale Emergenti è stato protagonista nel marzo scorso – nel ruolo di estremo - della vittoria di L’Aquila contro England Students e del secondo posto alla Nations Cup di Bucarest, dove è sempre sceso in campo all’ala. Un’eccletticità che lo ha caratterizzato anche con la Benetton Treviso, con cui nella passata stagione ha conquistato quattordici apparizioni in RaboDirect PRO12 come centro e come ala, ruolo in cui Franco Smith lo ha schierato anche in quattro dei primi sei turni del torneo celtico e per il quale è stato selezionato da Brunel per la finestra internazionale d’autunno. CLICCA QUI PER LA VIDEO-INTERVISTA A TOMMASO IANNONE “Non avrei potuto trovare accoglienza migliore da parte del gruppo – ha detto il 22enne trequarti trevigiano incontrando la stampa presso il ritiro dell’Acqua Acetosa di Roma, dove l’Italia tornerà a radunarsi domenica sera dopo il rompete-le-righe di questo pomeriggio – e sono chiaramente molto contento e molto emozionato. Spero di far bene, ripagare la fiducia di chi mi ha voluto qui”. Con Brunel, Iannone – non selezionato per il primo ritiro stagionale di inizio ottobre a Bologna – ha subito avuto un colloquio: “Sono felice che abbia voluto parlarmi da subito, è stato un confronto importante. Il CT mi ha informato di quali mie partite ha visto, cosa si aspetta, come pensa di utilizzarmi. Io mi metto a disposizione, sono qui per preparare le partite di novembre a cominciare da quella con Tonga del 10 novembre a Brescia che, essendo la prima, ha una particolare importanza anche se daremo il massimo in ciascuna delle tre gare che ci aspettano”. Sul ruolo in cui potrà essere utilizzato, Iannone preferisce non sbilanciarsi ma non nasconde una preferenza di fondo: “Negli ultimi anni a Treviso ho giocato molto ala, all’occorrenza anche centro ed in Nazionale mi basta giocare, dove lo deciderà l’allenatore. E’ chiaro che, avendo giocato quasi tutta la carriera come mediano d’apertura, quello sia il mio ruolo preferito…” Per l’ultimo arrivato nella famiglia dell’Italrugby, intanto, la soddisfazione di far parte del gruppo per le grandi sfide che aspettano l’Italia: “E’ fantastico essere qui, mi entusiasma l’idea di potermi allenare e scendere in campo con atleti come Parisse o, rimanendo tra i trequarti, Canale e Masi che avevo potuto conoscere soltanto in televisione”. L’Italia, intanto, ha concluso oggi all’ora di pranzo la prima fase della preparazione al Cariparma Test Match contro Tonga e gli Azzurri hanno fatto rientro ai club per gli impegni agonistici del week-end: domenica sera, nuovo raduno di tre giorni sempre a Roma prima di iniziare il lungo raduno novembrino domenica 4 novembre a Brescia.

