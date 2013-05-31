Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

NAZIONALE 7S, CONVOCATI BARION E DE GASPARI

Redazione Avatar

di Redazione

31/05/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
pdf icon COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 113_12-13 - BARION-DE GASPARI CONVOCAZ NAZ SEVEN.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*

* *

*NAZIONALE 7s: CONVOCATI GUIDO BARION E MARCELLO DE GASPARI *



*Roma* – Per il torneo “Rugby Rocks Sevens” che si giocherà sabato 1 e
domenica 2 giugno a Richmond (Inghilterra), i tecnici della Nazionale 7s
maschile, Andrew Vilk e Fabio Gaetaniello hanno convocato 12 giocatori. Tra
questi ci saranno anche Guido Barion e Marcello De Gaspari, rispettivamente
estremo e ala delle Fiamme Oro Rugby.

* *

*Roma, 31 maggio 2013*


*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*

--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ITALIA U20, LA FORMAZIONE CHE AFFRONTA IL CILE NEL SECONDO TURNO MONDIALE

Articolo Successivo

VEA FEMI-CZ: BORSI RINFORZA LA PRIMA LINEA DEL ROVIGO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019