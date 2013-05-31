NAZIONALE 7S, CONVOCATI BARION E DE GASPARI
di Redazione
31/05/2013
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 113_12-13 - BARION-DE GASPARI CONVOCAZ NAZ SEVEN.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*NAZIONALE 7s: CONVOCATI GUIDO BARION E MARCELLO DE GASPARI *
*Roma* – Per il torneo “Rugby Rocks Sevens” che si giocherà sabato 1 e
domenica 2 giugno a Richmond (Inghilterra), i tecnici della Nazionale 7s
maschile, Andrew Vilk e Fabio Gaetaniello hanno convocato 12 giocatori. Tra
questi ci saranno anche Guido Barion e Marcello De Gaspari, rispettivamente
estremo e ala delle Fiamme Oro Rugby.
* *
*Roma, 31 maggio 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
Redazione