Nazionale 7s: convocati

Redazione Avatar

di Redazione

07/05/2010

TITOLO
Marco De Rossi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Seven, ha convocato nove giocatori per prendere parte a Sopot (Polonia), dal 15 al 16 maggio, alla prima tappa stagionale del circuito FIRA. Il nominativo di un decimo atleta verrà reso noto lunedì mattina, a conclusione della regular season del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10. La Nazionale Italiana Seven si radunerà a Tirrenia nella mattinata di lunedì 10 maggio e giovedì si trasferirà in Polonia. La composizione del girone di prima fase ed il calendario completo della manifestazione verranno ufficializzati nei prossimi giorni. Questi gli atleti convocati: Alessandro CASTAGNOLI (Plusvalore Gran Parma Roberto MARIANI (Fiamme Oro Roma) Alex MORSELLINO (Petrarca Padova) Alessandro ONORI (Pluvalore Gran Parma) Riccardo PAVAN (Banca Monte Parma, 1 cap) Gregorio REBECCHINI (Ferla L’Aquila) Willem REITSMA (Livorno Rugby) Giulio TONIOLATTI (Futura Park Rugby Roma, 5 caps) Diego VARANI (Futura Park Rugby Roma)
