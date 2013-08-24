NAZIONALE 7S, CONVOCATO MICHELE SEPE
di Redazione
24/08/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY
**
NAZIONALE SEVEN: CONVOCATO MICHELE SEPE*
*Roma* – In occasione dell’edizione 2013 dell’*Harpenden’s Pub 7s*, il
torneo internazionale di rugby a sette cui partecipano alcuni dei club più
competitivi della specialità, il ct della Nazionale 7s, Andy Vilk, ha
convocato 12 giocatori. Tra questi ci sarà anche il neoacquisto delle
Fiamme Oro Rugby, Michele Sepe (3 caps con la Nazionale maggiore).
*24 agosto 2011
**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
