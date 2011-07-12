Home Senza categoria NAZIONALE 7s, PER IL GRAND PRIX DI BUCAREST SPAZIO AI GIOVANI

di Redazione 12/07/2011

[gallery] NAZIONALE 7s, PER IL GRAND PRIX DI BUCAREST SPAZIO AI GIOVANI Roma – Rientrata ieri sera a Roma dopo il secondo posto centrato a Barcellona nella terza tappa del Grand Prix FIRA, gli Azzurri della Nazionale Seven sono da oggi al lavoro al CPO “Giulio Onesti” di Roma per preparare l’ultimo appuntamento del circuito europeo, in programma sabato 16 e domenica 17 luglio a Bucarest. Alcune novità nella rosa reduce dalla trasferta catalana, con gli Azzurrini Michele Campagnaro e Tommaso Castello che vanno ad integrare la rosa insieme al veterano Kaine Robertson rimpiazzando, tra gli altri, l’infortunato capitano Diego Varani, costretto da una noia muscolare a rinunciare all’ultima tappa del circuito insieme a Martinelli e Bacchetti. “Perdere tre atleti che hanno fatto parte sin qui del gruppo è ovviamente penalizzante, ma siamo entusiasti di poter convocare due ragazzi che hanno ben figurato ai recenti Mondiali U20 in Veneto come Castello e Campagnaro ed un atleta di enorme esperienza come Robertson. E’ l’ultimo appuntamento del circuito, a Barcellona abbiamo dimostrato di essere in crescita conquistando il secondo gradino del podio ed anche a Bucarest credo ci siano le potenzialità per entrare tra le prime quattro e chiudere il circuito FIRA nel migliore dei modi” ha detto il tecnico dell’Italseven, Marco De Rossi. Questa la rosa dei convocati dell’Italia Seven: Giovanni Alberghini (HBS GranDucato Parma)*? Roberto Bertetti (Petrarca Padova)? Michele Campagnaro (Rugby Mirano)* Tommaso Castello (Banco di San Giorgio Cus Genova) Marcello De Gaspari (Femi-CZ Rovigo)? Jaco Erasmus (MPS Aironi Rugby, 3 caps)? Nicolo Luigi Fadalti (Marchiol Mogliano) Rudolf Mernone (Futura Park Rugby Roma)? Kaine Robertson (MPS Aironi, 47 caps) Giuseppe Sapuppo (San Gregorio Catania)? Leonardo Sarto (Petrarca Padova)*? Fabrizio Sepe (Mantovani Lazio)? *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

