NAZIONALE 7S UNDER 20: CONVOCATO FEDERICO D'ANGELO PER GLI EUROPEI IN SPAGNA
di Redazione
10/04/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*NAZIONALE SEVEN UNDER 19: CONVOCATO FEDERICO D’ANGELO *
*Roma* – Federico D’Angelo, centro delle Fiamme Oro Rugby, è stato
convocato dal tecnico della Nazionale 7s Under 19, Marco De Rossi, per
partecipare ai Campionati europei FIRA di categoria che, nel prossimo
finesettimana, si terranno in Spagna, a Palma di Maiorca. L’Italseven dovrà
affrontare le Nazionali di Francia, Spagna, Germania e Polonia
*Roma, 10 aprile 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
Redazione