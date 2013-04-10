Loading...

NAZIONALE 7S UNDER 20: CONVOCATO FEDERICO D'ANGELO PER GLI EUROPEI IN SPAGNA

Redazione Avatar

di Redazione

10/04/2013

TITOLO
pdf iconCOMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 97_12-13 - CONVOCAZ NAZ 7 U19.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*

* *

*NAZIONALE SEVEN UNDER 19: CONVOCATO FEDERICO D’ANGELO *



*Roma* – Federico D’Angelo, centro delle Fiamme Oro Rugby, è stato
convocato dal tecnico della Nazionale 7s Under 19, Marco De Rossi, per
partecipare ai Campionati europei FIRA di categoria che, nel prossimo
finesettimana, si terranno in Spagna, a Palma di Maiorca. L’Italseven dovrà
affrontare le Nazionali di Francia, Spagna, Germania e Polonia

* *

*Roma, 10 aprile 2013*


*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*

--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

Redazione

Redazione

