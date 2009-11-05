Home Federazione Italiana Rugby Nazionale "A", 18 convocati per la Romania

di Redazione 05/11/2009

Tirrenia (Pisa) – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale “A”, ha convocato diciotto giocatori in vista dell’incontro internazionale del 13 novembre allo Stadio “Walter Beltrametti” di Piacenza contro la Romania, a cui seguirà il 20 novembre al “Bruseschi” di Palmanova il secondo e ultimo impegno autunnale contro la Georgia. Entrambi gli incontri, il cui calcio d’inizio è fissato per le ore 19.00, saranno trasmessi in diretta da RaiSportPiù. La Nazionale “A” si radunerà presso il Centro CONI di Tirrenia (Pisa) domenica 8 novembre, unitamente alla Nazionale Maggiore diretta da Nick Mallett. La lista dei diciotto convocati ufficializzata oggi da Gianluca Guidi verrà integrata martedì 10 dai sei giocatori che non proseguiranno la preparazione al Cariparma Test Match contro la Nuova Zelanda. L’Italia “A” si trasferirà a Piacenza nella giornata di mercoledì 11 novembre. Questi i diciotto atleti convocati: Andrea BACCHETTI (Femi-CZ Rovigo, 2 caps) Valerio BERNABO’ (Futura Park Rugby Roma, 13 caps) Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo)* Paolo BUSO (Futura Park Rugby Roma, 1 cap) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) Tommaso D’APICE (Futura Park Rugby Roma)* Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 1 cap) Davide GIAZZON (Rugby Parma 1931) Edoardo GORI (Consiag I Cavalieri Prato)* Francesco MINTO (Rugby Parma 1931) Enrico PATRIZIO (Petrarca Padova, 4 caps) Andrea PRATICHETTI (Femi-CZ Rovigo)* Roberto QUARTAROLI (Rugby Parma 1931, 3 caps)* Michele RIZZO (Benetton Treviso, 2 caps) Lorenzo ROMANO (Rugby Parma 1931) Plinio SCIAMANNA (MPS Viadana) Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso) Mantvydas TVERAGA (Rugby Parma 1931) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

