Nazionale A con Parisse

di Redazione 12/05/2010

Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale “A”, ha convocato dodici giocatori per un raduno di preparazione alla IRB Nations Cup 2010 dal 17 al 19 maggio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Al raduno sono stati invitati a partecipare anche cinque atleti che hanno terminato l’attività stagionale con i rispettivi Club nel Super 10 italiano, nella Premiership britannica o nel Top 14 francese, in vista del tour estivo che la Nazioanle Maggiore svolgerà in Sudafrica affrontando gli Springboks il 19 giugno a Witbank ed una settimana più tardi ad East London. Tra gli atleti invitati figura anche il capitano e numero otto della Nazionale Italiana Rugby e dello Stade Francais Sergio Parisse, che ha ormai ultimato il percorso di riabilitazione dall’intervento al crociato anteriore destro infortunato in allenamento ad Ascoli Piceno il 26 novembre scorso, mentre il compagno di reparto e di Club Mauro Bergamasco non potrà prendere parte al raduno di Tirrenia per un lieve problema muscolare ad una coscia. Questi gli atleti convocati con la Nazionale “A”: Valerio BERNABO’ (Futura Park Rugby Roma, 14 caps) Paolo BUSO (Futura Park Rugby Roma, 1 cap) Tommaso D’APICE (Futura Park Rugby Roma)* Alberto DE MARCHI (Banca Monte Parma) Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)* Davide GIAZZON (Banca Monte Parma) Francesco MINTO (Banca Monte Parma) Luciano ORQUERA (Brive, 14 caps) Gilberto PAVAN (Banca Monte Parma) Roberto QUARTAROLI (Banca Monte Parma, 3 caps)* Lorenzo ROMANO (Banca Monte Parma) Mantvydas TVERAGA (Banca Monte Parma) invitati Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 71 caps) Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 82 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 67 caps) Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 11 caps) Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 6 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

