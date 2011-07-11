Home Senza categoria NAZIONALE, A VILLABASSA RIPRENDE IL RADUNO PRE-MONDIALE

NAZIONALE, A VILLABASSA RIPRENDE IL RADUNO PRE-MONDIALE

di Redazione 11/07/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] NAZIONALE, A VILLABASSA RIPRENDE IL RADUNO PRE-MONDIALE Niederdorf/Villabassa (Bolzano) – Dopo un week-end di riposo, la Nazionale Italiana Rugby si è ritrovata questo pomeriggio all’Hotel Adler di Villabassa per riprendere la preparazione in quota per la Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. I trentasei atleti convocati dal CT Nick Mallett, che tra meno di due settimane sarà chiamato a ridurre a trenta la rosa per la rassegna iridata, si sono radunati in Alta Pusteria all’ora di pranzo e nel primo pomeriggio hanno svolto il primo allenamento in palestra agli ordini del preparatore Alex Marco, assistito nel lavoro pre-mondiale da Massimo Zaghini. In serata gli Azzurri svolgeranno un allenamento congiunto sul prato del Comunale di Villabassa. Questi i trentasei convocati: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 76 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Alberto DE MARCHI (MPS Aironi, esordiente) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 86 caps) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 80 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (MPS Aironi, esordiente)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 37 caps) Fabio ONGARO (MPS Aironi, 76 caps) Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps) Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 84 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 52 caps) Joshua FURNO (MPS Aironi, esordiente)* Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 21 caps) Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, esordiente) Flanker/N.8 Robert Julian BARBIERI (Benetton Treviso, 14 caps) Mauro BERGAMASCO (84 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 10 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 77 caps) - capitano Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 52 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (36 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 3 caps)* Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 4 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 6 caps)* Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 9 caps) Luciano ORQUERA (MPS Aironi, 22 caps) Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 6 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 81 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 66 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 21 caps) Andrea MASI (MPS Aironi, 60 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 28 caps) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 12 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"

Condividi Facebook Twitter Whatsapp