Home Federazione Italiana Rugby NAZIONALE, ANNUNCIATA LA FORMAZIONE PER LA SFIDA DI DOMENICA CON LA FRANCIA

NAZIONALE, ANNUNCIATA LA FORMAZIONE PER LA SFIDA DI DOMENICA CON LA FRANCIA

di Redazione 12/03/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ORE 15.30, DIRETTA SY SPORT 2 - PER ANDREA MASI CAP NUMERO CINQUANTA IN MAGLIA AZZURRA Roma - Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Francia domenica 14 marzo allo Stade de France di Parigi-Saint Denis nella quarta giornata dell’RBS 6 Nazioni 2010. L’incontro si disputerà alle ore 15.30 e verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 2, mentre dalle ore 17.30 è prevista la differita su La7. Il CT azzurro, al venticinquesimo test match sulla panchina della Nazionale, conferma il XV titolare già visto nelle ultime due gare interne al Flaminio di Roma contro l’Inghilterra e la Scozia e non apporta modifiche nemmeno ai sette uomini della panchina. Andrea Masi, alla terza partenza da ala titolare nel Torneo 2010, taglia il traguardo delle cinquanta presenze in maglia azzurra nella città del proprio Club di appartenenza, il Racing Metro Paris, mentre Mauro Bergamasco conquista il suo ottantatreesimo cap raggiungendo Carlo Checchinato al secondo posto nella graduatoria degli atleti italiani con il maggior numero di apparizioni internazionali. Il flanker padovano dello Stade Francais è preceduto dal solo Alessandro Troncon con 101 caps. Salgono a settanta caps, ma centrano entrambi la quarantesima presenza nell’RBS 6 Nazioni, l’ala Mirco Bergamasco e il pilone sinistro Salvatore Perugini, che consolidano la loro posizione di Azzurri con il maggior numero di apparizioni nel Torneo. Il trentaduesimo scontro diretto tra Francia e Italia verrà diretto dall’irlandese Alan Lewis che ha già diretto il derby latino in tre occasioni, sempre allo Stade de France, e che incrocia il cammino dell’Italia per la settima volta in carriera. Con lui gli Azzurri non hanno mai vinto. ITALIA 15 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 17 caps) 14 Andrea MASI (Racing-Metro Paris, 49 caps) 13 Gonzalo CANALE (Clermont Auvergne, 54 caps) 12 Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 16 caps) 11 Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 69 caps) 10 Craig GOWER (Bayonne, 9 caps) 9 Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 9 caps) 8 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 40 caps) 7 Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 82 caps) 6 Josh SOLE (MPS Viadana, 44 caps) 5 Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 80 caps) 4 Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 9 caps) 3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 65 caps) 2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 27 caps) - capitano 1 Salvatore PERUGINI (Bayonne, 69 caps) a disposizione 16 Fabio ONGARO (Saracens, 67 caps) 17 Matias AGUERO (Saracens, 15 caps) 18 Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 43 caps) 19 Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 2 caps) 20 Pablo CANAVOSIO (MPS Viadana, 28 caps) 21 Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 1 cap)* 22 Kaine ROBERTSON (MPS Viadana, 44 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” All. Nick Mallett

Condividi Facebook Twitter Whatsapp