di Redazione 23/09/2012

NAZIONALE, AZZURRI A BOLOGNA PER PIANIFICARE LA STAGIONE A NOVEMBRE I CARIPARMA TEST MATCH; DOMANI IL PRESIDENTE GAVAZZI VISITA LA SQUADRA Bologna – Parte dal Royal Carlton Hotel di Bologna, con una due giorni dedicata all’analisi del 2011/12 ed alla presentazione degli obiettivi per il 2012/13, la nuova stagione della Nazionale Italiana Rugby. Lo staff diretto dal CT Jacques Brunel e dal Manager Luigi Troiani ha radunato trentanove giocatori (trentuno convocati, otto invitati) all’ombra delle due torri per una serie di riunioni e colloqui individuali e di gruppo in vista dei Cariparma Test Match del prossimo novembre e, più in generale, di tutta la stagione che – dopo la parentesi autunnale con le sfide a Tonga (Brescia, 10 novembre), Nuova Zelanda (Roma Olimpico, 17 novembre) ed Australia (Firenze, 24 novembre) vedrà Parisse e compagni impegnati nell’RBS 6 Nazioni 2013 ed in un inedito torneo estivo in Sudafrica nel mese di giugno insieme agli Springboks padroni di casa, Scozia e Samoa. Gli Azzurri rimarranno a Bologna sino a domani, per poi fare rientro ai rispettivi club in vista degli impegni agonistici del prossimo fine settimana in RaboDirect PRO12, Top14 e ProD2 – non sono presenti al raduno bolognese gli atleti tesserati in Aviva Premiership – per poi ritrovarsi a Roma il prossimo 21 ottobre per iniziare la preparazione sul campo al trittico autunnale dei Cariparma Test Match. Domani, prima del rompete-le-righe, il Presidente federale Alfredo Gavazzi farà visita alla Squadra per la prima volta dopo la sua elezione al vertice del rugby italiano di sabato scorso. Questi gli atleti presenti al raduno di Bologna: Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 24 caps) Alberto BENETTIN (Zebre Rugby, 1 cap)* Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 20 caps)* Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 92 caps) Tobias BOTES (Benetton Treviso, 5 caps) Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 17 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 13 caps) Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 2 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 16 caps) Simone FAVARO (Benetton Treviso, 12 caps)* Carlo FESTUCCIA (Zebre Rugby, 54 caps) Marco FUSER (Benetton Treviso, 1 cap)* Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 30 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 45 caps) Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 2 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 16 caps)* Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 38 caps) Francesco MINTO (Benetton Treviso, esordiente) Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)* Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 27 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 10 caps) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, 1 cap)* Michele RIZZO (Benetton Treviso, 5 caps) Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 12 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 20 caps) Tito TEBALDI (Zebre Rugby, 16 caps) Giulio TONIOLATTI (Benetton Treviso, 12 caps) Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, 8 caps) Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 7 caps)* Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 9 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 66 caps) Sono stati inoltre invitati a partecipare al raduno otto giocatori, tra cui il capitano Sergio Parisse, tesserati per club di Top14 e ProD2 francese o in fase di recupero da infortuni. invitati al raduno Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 87 caps) Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 94 caps) Leandro CEDARO (La Rochelle, esordiente) Gonzalo CANALE (La Rochelle, 77 caps) Joshua FURNO (Narbonne, 5 caps)* Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 95 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 88 caps) Roberto QUARTAROLI (Zebre Rugby, 5 caps)* I seguenti giocatori tesserati per Club dell’Aviva Premiership non sono disponibili per attività societarie non disponibili per attività di Club Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 88 caps) Tommaso D’APICE (Gloucester RFC, 10 caps)* Andrea MASI (London Wasps, 69 caps) Lorenzo ROMANO (Saracens, 2 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

