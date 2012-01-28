Home Senza categoria NAZIONALE, BAGNO DI FOLLA NEL CENTRO DI ROMA

NAZIONALE, BAGNO DI FOLLA NEL CENTRO DI ROMA

di Redazione 28/01/2012

ITALIA, BAGNO DI FOLLA NEL CENTRO DI ROMA A DUE SETTIMANE DAL MATCH DELL’OLIMPICO GLI AZZURRI INCONTRANO I TIFOSI Roma – Sette giorni al debutto nell’RBS 6 Nazioni (4 febbraio a Parigi contro la Francia), due settimane alla prima assoluta del Torneo allo Stadio Olimpico di Roma per la partita contro l’Inghilterra: gli Azzurri del rugby, guidati dal neo-CT Jacques Brunel e dal vice-capitano Leonardo Ghiraldini, hanno approfittato del pomeriggio di riposo per toccare con mano l’affetto del pubblico della Capitale in vista della partita dell’11 febbraio contro il XV della Rosa. E non sono rimasti delusi: scesi dal pullman personalizzato con logo FIR e slogan “Rugby, passione italiana” parcheggiato per l’occasione nella centralissima Piazza Colonna, gli atleti presenti al raduno dell’Acqua Acetosa ed i membri dello staff hanno trovato ad attenderli due ali di pubblico all’ingresso di Galleria Alberto Sordi, storica meta dello shopping capitolino del sabato pomeriggio. La Nazionale ha regalato sciarpe da far sventolare all’Olimpico tra due settimane, firmato autografi, scattato foto e si è mescolata ai propri tifosi in un clima di festa ed allegria protrattosi per oltre un’ora quando, accompagnati dal ritmo della band musicale Per Noi Big Band, gli Azzurri hanno fatto rientro in ritiro con il pullman o hanno proseguito in giro per il centro il pomeriggio di libertà. Domani giornata interamente dedicata al riposo ed al recupero dopo i tanti allenamenti sul campo ed in palestra che hanno caratterizzato la prima settimana romana della Nazionale: da lunedì il focus degli Azzurri sarà tutto sulla Francia e sul match del 4 febbraio che inaugura l’edizione 2012 dell’RBS 6 Nazioni.

