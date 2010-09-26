Loading...

NAZIONALE, BELARDO SOSTITUISCE BORTOLAMI AL RADUNO DI TREVISO

Redazione Avatar

di Redazione

26/09/2010

[gallery] NAZIONALE, BELARDO SOSTITUISCE BORTOLAMI AL RADUNO DI TREVISO Treviso ' Il seconda linea degli Aironi Marco Bortolami, 84 caps in maglia Azzurra e trentasette volte capitano della Nazionale Italiana Rugby, non parteciperà  al raduno giornaliero in programma domani presso il Centro Sportivo 'La Ghirada' di Treviso a causa di un problema muscolare riportato nell'incontro di Magners League contro gli Ospreys disputato ieri al Liberty Stadium di Swansea. In sostituzione del trentenne avanti padovano il CT Nick Mallett ha convocato l'esordiente Nicola Belardo (nella foto), flanker degli Estra I Cavalieri Prato, già  visionato in estate nel corso del raduno in Valle d'Aosta.  La lista dei convocati à¨ aggiornata come segue: Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 7 caps) Nicola BELARDO (Estra I Cavalieri Prato, esordiente)* Alberto BENETTIN (Aironi Rugby, esordiente)* Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)* Valerio BERNABO' (Benetton Treviso, 15 caps) Riccardo BOCCHINO (Aironi Rugby, 4 caps) Pablo CANAVOSIO (Aironi Rugby, 30 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 3 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (Aironi Rugby, 45 caps) Alberto DE MARCHI (Aironi Rugby, esordiente) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 5 caps) Simone FAVARO (Aironi Rugby, 6 caps) Quintin GELDENHUYS (Aironi Rugby, 13 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 31 caps) Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato, esordiente) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 21 caps) Fabio ONGARO (Aironi Rugby, 71 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) Salvatore PERUGINI (Aironi Rugby, 73 caps) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Sebastian RODWELL (Estra I Cavalieri Prato, esordiente)* Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 7 caps) Giulio RUBINI (Aironi Rugby, 5 caps) Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Tito TEBALDI (Aironi Rugby, 13 caps) Giulio TONIOLATTI (Aironi Rugby, 5 caps) Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 7 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 44 caps) *à¨/à¨ stato membro dell'Accademia FIR 'Ivan Francescato' Â  Â  Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
