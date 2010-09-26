NAZIONALE, BELARDO SOSTITUISCE BORTOLAMI AL RADUNO DI TREVISO
di Redazione
[gallery] NAZIONALE, BELARDO SOSTITUISCE BORTOLAMI AL RADUNO DI TREVISO Treviso ' Il seconda linea degli Aironi Marco Bortolami, 84 caps in maglia Azzurra e trentasette volte capitano della Nazionale Italiana Rugby, non parteciperà al raduno giornaliero in programma domani presso il Centro Sportivo 'La Ghirada' di Treviso a causa di un problema muscolare riportato nell'incontro di Magners League contro gli Ospreys disputato ieri al Liberty Stadium di Swansea. In sostituzione del trentenne avanti padovano il CT Nick Mallett ha convocato l'esordiente Nicola Belardo (nella foto), flanker degli Estra I Cavalieri Prato, già visionato in estate nel corso del raduno in Valle d'Aosta. La lista dei convocati à¨ aggiornata come segue: Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 7 caps) Nicola BELARDO (Estra I Cavalieri Prato, esordiente)* Alberto BENETTIN (Aironi Rugby, esordiente)* Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)* Valerio BERNABO' (Benetton Treviso, 15 caps) Riccardo BOCCHINO (Aironi Rugby, 4 caps) Pablo CANAVOSIO (Aironi Rugby, 30 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 3 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (Aironi Rugby, 45 caps) Alberto DE MARCHI (Aironi Rugby, esordiente) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 5 caps) Simone FAVARO (Aironi Rugby, 6 caps) Quintin GELDENHUYS (Aironi Rugby, 13 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 31 caps) Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato, esordiente) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 21 caps) Fabio ONGARO (Aironi Rugby, 71 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) Salvatore PERUGINI (Aironi Rugby, 73 caps) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Sebastian RODWELL (Estra I Cavalieri Prato, esordiente)* Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 7 caps) Giulio RUBINI (Aironi Rugby, 5 caps) Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Tito TEBALDI (Aironi Rugby, 13 caps) Giulio TONIOLATTI (Aironi Rugby, 5 caps) Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 7 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 44 caps) *à¨/à¨ stato membro dell'Accademia FIR 'Ivan Francescato' Â Â Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
