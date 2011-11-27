Home Senza categoria NAZIONALE, BRUNEL DIRIGE IL SUO PRIMO ALLENAMENTO DA CT

NAZIONALE, BRUNEL DIRIGE IL SUO PRIMO ALLENAMENTO DA CT

di Redazione 27/11/2011

[gallery] NAZIONALE, BRUNEL DIRIGE IL SUO PRIMO ALLENAMENTO Parma – Si è svolto sul prato del “XXV Aprile” di Parma, questo pomeriggio, il primo allenamento di Jacques Brunel nei panni di Commissario Tecnico della Squadra Nazionale. Il CT transalpino ha dapprima incontrati gli Azzurri per una riunione tecnica presso il My One Hotel “Villa Ducale” che ospiterà l’Italia sino a martedì sera: a dare il benvenuto al nuovo allenatore dell’Italia presentandolo agli atleti è stato il Presidente federale Giancarlo Dondi, affiancato dal Manager Luigi Troiani. Successivamente, prima di scendere in campo, Brunel ha presentato il proprio progetto di gioco agli atleti, indicando nell’organizzazione difensiva l’obiettivo principale di questo suo primo raduno. Al termine della riunione, Brunel ha diretto il suo primo allenamento. Domani e martedì è prevista una doppia seduta sul campo, con focus sempre dedicato alla difesa.

