Nazionale, Burton sostituisce Orquera
di Redazione
28/10/2009
Roma – Una sostituzione nella lista dei trentadue atleti convocati da Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, per il raduno dell’1-5 novembre a Roma in preparazione ai Cariparma Test Match di novembre: indisponibile per infortunio il mediano d’apertura Luciano Orquera del Brive (14 caps), è stato convocato il pari ruolo Kristopher Burton dei Consiag I Cavalieri Prato (4 caps). La lista dei convocati per il raduno al via domenica sera presso il Park Hotel “La Borghesiana” è aggiornata come segue: Matias AGUERO (Saracens, 12 caps) Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)* Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 63 caps) Kristopher BURTON (Consiag I Cavalieri Prato, 4 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 49 caps) Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 59 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 38 caps) Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 1 cap) Simone FAVARO (Rugby Parma, 2 caps)* Carlo FESTUCCIA (Racing-Metro Paris, 47 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 10 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 3 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 22 caps) Craig GOWER (Bayonne, 3 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 11 caps) Francesco MINTO (Rugby Parma 1931, esordiente) Sergio PARISSE (Stade Francais, 65 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 3 caps) Salvatore PERUGINI (Bayonne, 63 caps) Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 19 caps) Tommaso REATO (Femi-CZ Rovigo, 9 caps) Kaine ROBERTSON (MPS Viadana, 39 caps) Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 4 caps) Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, esordiente) Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 4 caps) Josh SOLE (MPS Viadana, 38 caps) Tito TEBALDI (Pluvalore Gran Parma, 3 caps) Giovanbattista VENDITTI (Plusvalore Gran Parma, esordiente)* Manoa VOSAWAI (Rugby Parma, 5 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 34 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
