NAZIONALE, CONVOCATO ANDREA PRATICHETTI
di Redazione
08/11/2012
NAZIONALE, CONVOCATO ANDREA PRATICHETTI Brescia – La Federazione Italiana Rugby informa che il centro della Benetton Treviso Andrea Pratichetti (1 cap) è stato convocato con la Squadra Nazionale per partecipare ai Cariparma Test Match contro Nuova Zelanda (Roma, 17 novembre) ed Australia (Firenze, 24 novembre). Pratichetti, che rientra nel gruppo azzurro dopo aver esordito il 15 giugno scorso a Toronto contro il Canada, si aggregherà alla Nazionale da domenica in sostituzione dell’infortunato Gonzalo Canale.
