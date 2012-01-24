Home Senza categoria NAZIONALE, CONVOCATO MICHELE RIZZO

di Redazione 24/01/2012

NAZIONALE, CONVOCATO MICHELE RIZZO Roma – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato il pilone sinistro della Benetton Treviso Michele Rizzo (2 caps) al raduno di Roma in preparazione alle prime due giornate dell’RBS 6 Nazioni 2012 contro Francia (Parigi, 4 febbraio) ed Inghilterra (Roma-Olimpico, 11 febbraio). Rizzo rientra nel gruppo azzurro tre anni e mezzo dopo la sua ultima apparizione (contro il Sudafrica nel test del tour estivo di giugno 2008 perso per 26-0 a Cape Town) in attesa di conoscere l’evoluzione dell’infortunio al polpaccio riportato da Alberto De Marchi sabato in Heineken Cup. Ventinove anni, cresciuto nel Petrarca Padova ed alla terza stagione con la Benetton, Rizzo ha al proprio attivo dodici apparizioni con l’Italia “A” e due presenze in Nazionale Maggiore, con la quale ha esordito a Melbourne contro l’Australia nel giugno del 2005 entrando nel secondo tempo in sostituzione di Andrea Lo Cicero. Il giocatore ha raggiunto il raduno di Roma all’ora di pranzo e nel pomeriggio ha sostenuto il primo allenamento con i compagni di squadra.

