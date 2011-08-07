Home Senza categoria NAZIONALE, DA STASERA ULTIMO RADUNO A VILLABASSA PRIMA DEL TEST DI CESENA

NAZIONALE, DA STASERA ULTIMO RADUNO A VILLABASSA PRIMA DEL TEST DI CESENA

di Redazione 07/08/2011

[gallery] NAZIONALE, DA STASERA ULTIMO RADUNO A VILLABASSA PRIMA DEL TEST DI CESENA DEL FAVA VISITATO A LIONE RIENTRA IN GRUPPO, AGGREGATO ANCHE JOSHUA FURNO Niederdorf/Villabassa (Bolzano) – Entra nella fase finale la preparazione della Nazionale Italiana Rugby ai Mondiali 2011 di settembre-ottobre in Nuova Zelanda. Questa sera gli Azzurri convocati dal CT Nick Mallett per i due test-match estivi di avvicinamento alla rassegna iridata (13 agosto a Cesena contro il Giappone, 20 agosto ad Edinburgo contro la Scozia) sono tornati a radunarsi a Villabassa, in Alta Pusteria, quartier generale di Parisse&C. dall’inizio di luglio. Al raduno di questa sera sarà regolarmente presente il seconda linea Carlo Del Fava (MPS Aironi, 52 caps) che giovedì ha riportato in allenamento una distorsione cervico-brachiale con stiramento del plesso brachiale. Il trentenne seconda linea è stato visitato nel week-end a Lione dal prof. Vincent Fiere che in maggio lo aveva sottoposto ad intervento chirurgico alle vertebre del rachide cervicale. Del Fava ha superato il controllo post-chirurgico e tutti gli esami strumentali hanno dato esito negativo. In attesa di decidere in merito al suo utilizzo nei due test-match estivi del 13 e 20 agosto, il CT Nick Mallett ha precauzionalmente aggregato al gruppo l’esordiente seconda linea degli MPS Aironi Joshua Furno che, nelle scorse settimane, aveva fatto parte dei 36 pre-convocati. Questa la lista dei convocati per i due test estivi: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 76 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 86 caps) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 80 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (MPS Aironi, esordiente)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 37 caps) Fabio ONGARO (MPS Aironi, 76 caps) Seconde linee Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 84 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 52 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 21 caps)? Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, esordiente) Flanker/N.8 Robert Julian BARBIERI (Benetton Treviso, 14 caps) Mauro BERGAMASCO (84 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 10 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 77 caps) – capitano Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 52 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (36 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 3 caps)* Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 4 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 6 caps)* Luciano ORQUERA (MPS Aironi, 22 caps) Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 6 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 81 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 66 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 21 caps) Andrea MASI (MPS Aironi, 60 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 28 caps) Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 12 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps) aggregato: Joshua FURNO (MPS Aironi, esordiente)* *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"

