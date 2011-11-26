NAZIONALE, DOMANI A PARMA VIA AL PRIMO RADUNO DI BRUNEL
[gallery] NAZIONALE, DOMANI A PARMA VIA AL PRIMO RADUNO DI BRUNEL Roma – La Nazionale Italiana Rugby si radunerà domani alle ore 12.00 presso il My One Hotel “Villa Ducale” di Parma per il primo raduno diretto da Jacques Brunel, il tecnico francese proveniente dal Perpignan che ha assunto il ruolo di Commissario Tecnico al termine della Rugby World Cup “Francia 2007”. Quarantadue, tra convocati ed invitati, gli atleti che prenderanno parte al primo raduno della nuova gestione tecnica per iniziare a preparare l’RBS 6 Nazioni 2012 al via il prossimo 4 febbraio a Parigi contro la Francia. Il primo appuntamento casalingo, per gli Azzurri, arriverà una settimana più tardi – sabato 11 febbraio - nell’inedita cornice dello Stadio Olimpico di Roma per la sfida all’Inghilterra, vincitrice dell’ultima edizione del Torneo. Questa la lista dei convocati e degli invitati per il raduno di Parma: Piloni Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 8 caps) Alberto DE MARCHI (Aironi Rugby, esordiente) Salvatore PERUGINI (Aironi Rugby, 83 caps) Fabio STAIBANO (Aironi Rugby, 9 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (Aironi Rugby, 3 caps)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 41 caps) Fabio ONGARO (Aironi Rugby, 80 caps) Seconda linea Marco BORTOLAMI (Aironi Rugby, 88 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (Aironi Rugby, 54 caps) Joshua FURNO (Aironi Rugby, 1 cap)* Quintin GELDENHUYS (Aironi Rugby, 25 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, 6 caps) Terze linee Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 16 caps) Mauro BERGAMASCO (88 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 16 caps) Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 58 caps) Mediani di mischia Edoardo GORI (Benetton Treviso, 9 caps)* Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 8 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 12 caps)* Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 9 caps) Luca MORISI (BancaMonteParma Crociati, esordiente)* Luciano ORQUERA (Aironi Rugby, 27 caps) Centri/Ali Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 12 caps)* Angelo ESPOSITO (Ruggers Tarvisium, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (Aironi Rugby, 24 caps) Roberto QUARTAROLI (Aironi Rugby, 3 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 14 caps) Giulio TONIOLATTI (Aironi Rugby, 8 caps) Giovan Battista VENDITTI (Aironi Rugby, esordiente)* Estremi Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 33 caps) Ruggero TREVISAN (Aironi Rugby, esordiente)* Invitati Mirco BERGAMASCO (Racing Metro Paris, ala, 85 caps) Gonzalo CANALE (Clermont Auvergne, centro, 72 caps) Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, pilone, 82 caps) Simone FAVARO (Aironi Rugby, flanker, 6 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, centro, 25 caps) Andrea LO CICERO (Racing Metro Paris, pilone, 91 caps) Andrea MASI (Aironi Rugby, estremo, 64 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, n.8, 83 caps) Tito TEBALDI (Aironi Rugby, mediano di mischia, 14 caps)
