NAZIONALE, DOMANI IL CT MALLETT SCEGLIE I 30 PER &acirc;

21/07/2011
[gallery] NAZIONALE, DOMANI IL CT MALLETT SCEGLIE I 30 PER “NUOVA ZELANDA 2011” Niederdorf/Villabassa (Bolzano) – La Federazione Italiana Rugby informa che la lista dei trenta atleti convocati per la Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011” verranno ufficializzati dal Commissario Tecnico Nick Mallett domani alle ore 12.30, a conclusione della terza fase di preparazione estiva a Villabassa, in Alta Pusteria. Gli atleti convocati per la settima edizione della rassegna iridata e per i due test-match estivi di preparazione (Italia v Giappone, Cesena 13 agosto/Scozia v Italia, Edinburgo 20 agosto) torneranno a radunarsi presso l’Hotel Adler di Villabassa domenica 31 luglio, per trasferirsi a Cesena giovedì 11 in vista del Cariparma Test Match contro il Giappone. Questi i trentasei pre-convocati da cui verranno scelti i trenta Azzurri per la Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 76 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Alberto DE MARCHI (MPS Aironi, esordiente) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 86 caps) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 80 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (MPS Aironi, esordiente)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 37 caps) Fabio ONGARO (MPS Aironi, 76 caps) Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps) Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 84 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 52 caps) Joshua FURNO (MPS Aironi, esordiente)* Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 21 caps)? Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, esordiente) Flanker/N.8 Robert Julian BARBIERI (Benetton Treviso, 14 caps) Mauro BERGAMASCO (84 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 10 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 77 caps) - capitano Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 52 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (36 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 3 caps)* Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 4 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 6 caps)* Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 9 caps) Luciano ORQUERA (MPS Aironi, 22 caps) Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 6 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 81 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 66 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 21 caps) Andrea MASI (MPS Aironi, 60 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 28 caps) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 12 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"
