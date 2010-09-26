NAZIONALE DOMANI IN RADUNO A TREVISO IN VISTA DEI CARIPARMA TEST MATCH
di Redazione
26/09/2010
[gallery] NAZIONALE IN RADUNO A TREVISO IN VISTA DEI CARIPARMA TEST MATCH DOMANI PER GLI AZZURRI DUE ALLENAMENTI IN GHIRADA, 29 CONVOCATI Treviso ' Con quarantasette giorni a separarla dal primo dei tre Cariparma Test Match autunnali, il 13 novembre al 'Bentegodi' di Verona contro l'Argentina, la Nazionale Italiana Rugby sosterrà domani un raduno giornaliero presso il centro sportivo 'La Ghirada' di Treviso, quartier generale della Benetton. Ventinove gli atleti presenti al doppio allenamento di domani: Ruggero Trevisan, ventenne estremo dei Banca Monte Parma Crociati, non ha infatti recuperato da un problema muscolare riportato nel Campionato d'Eccellenza ed à¨ stato costretto a dichiarare forfait. Dei ventinove atleti domani a disposizione del CT Nick Mallett per il primo momento di preparazione alle sfide con Argentina, Australia ed Isole Fiji, ventisette provengono dalle franchigie italiane impegnate nella Magners League, mentre i giovani trequarti Denis Majstorovic e Sebastian Rodwell, entrambi in forza agli Estra I Cavalieri Prato, sono gli unici convocati a militare nel campionato d'Eccellenza. Il programma del raduno prevede due allenamenti sul campo della 'Ghirada' a partire dalle ore 11.00 e rientro ai Club di appartenenza per tutti i convocati nel tardo pomeriggio. Questi i ventinove atleti presenti al raduno di domani a Treviso: Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 7 caps) Alberto BENETTIN (Aironi Rugby, esordiente)* Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)* Valerio BERNABO' (Benetton Treviso, 15 caps) Riccardo BOCCHINO (Aironi Rugby, 4 caps) Marco BORTOLAMI (Aironi Rugby, 84 caps) Pablo CANAVOSIO (Aironi Rugby, 30 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 3 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (Aironi Rugby, 45 caps) Alberto DE MARCHI (Aironi Rugby, esordiente) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 5 caps) Simone FAVARO (Aironi Rugby, 6 caps) Quintin GELDENHUYS (Aironi Rugby, 13 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 31 caps) Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato, esordiente) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 21 caps) Fabio ONGARO (Aironi Rugby, 71 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) Salvatore PERUGINI (Aironi Rugby, 73 caps) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Sebastian RODWELL (Estra I Cavalieri Prato, esordiente)* Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 7 caps) Giulio RUBINI (Aironi Rugby, 5 caps) Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Tito TEBALDI (Aironi Rugby, 13 caps) Giulio TONIOLATTI (Aironi Rugby, 5 caps) Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 7 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 44 caps) *à¨/à¨ stato membro dell'Accademia FIR 'Ivan Francescato' PROGRAMMA STAMPA ' TREVISO, 27 SETTEMBRE Lunedì 27 settembre, ore 11.00 ' Treviso, Centro Sportivo 'La Ghirada' Allenamento aperto a fotografi e operatori tv ' aperto per i primi 15 minuti Lunedì 27 settembre, ore 12.30 ' Treviso, Centro Sportivo 'La Ghirada' Incontro stampa ' atleti e membri staff* *nominativi da concordare con Andrea Cimbrico Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
Redazione