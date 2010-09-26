Loading...

NAZIONALE DOMANI IN RADUNO A TREVISO IN VISTA DEI CARIPARMA TEST MATCH

Redazione Avatar

di Redazione

26/09/2010

[gallery] NAZIONALE IN RADUNO A TREVISO IN VISTA DEI CARIPARMA TEST MATCH DOMANI PER GLI AZZURRI DUE ALLENAMENTI IN GHIRADA, 29 CONVOCATI Treviso ' Con quarantasette giorni a separarla dal primo dei tre Cariparma Test Match autunnali, il 13 novembre al 'Bentegodi' di Verona contro l'Argentina, la Nazionale Italiana Rugby sosterrà  domani un raduno giornaliero presso il centro sportivo 'La Ghirada' di Treviso, quartier generale della Benetton. Ventinove gli atleti presenti al doppio allenamento di domani: Ruggero Trevisan, ventenne estremo dei Banca Monte Parma Crociati, non ha infatti recuperato da un problema muscolare riportato nel Campionato d'Eccellenza ed à¨ stato costretto a dichiarare forfait. Dei ventinove atleti domani a disposizione del CT Nick Mallett per il primo momento di preparazione alle sfide con Argentina, Australia ed Isole Fiji, ventisette provengono dalle franchigie italiane impegnate nella Magners League, mentre i giovani trequarti Denis Majstorovic e Sebastian Rodwell, entrambi in forza agli Estra I Cavalieri Prato, sono gli unici convocati a militare nel campionato d'Eccellenza.  Il programma del raduno prevede due allenamenti sul campo della 'Ghirada' a partire dalle ore 11.00 e rientro ai Club di appartenenza per tutti i convocati nel tardo pomeriggio. Questi i ventinove atleti presenti al raduno di domani a Treviso: Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 7 caps) Alberto BENETTIN (Aironi Rugby, esordiente)* Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)* Valerio BERNABO' (Benetton Treviso, 15 caps) Riccardo BOCCHINO (Aironi Rugby, 4 caps) Marco BORTOLAMI (Aironi Rugby, 84 caps) Pablo CANAVOSIO (Aironi Rugby, 30 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 3 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (Aironi Rugby, 45 caps) Alberto DE MARCHI (Aironi Rugby, esordiente) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 5 caps) Simone FAVARO (Aironi Rugby, 6 caps) Quintin GELDENHUYS (Aironi Rugby, 13 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 31 caps) Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato, esordiente) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 21 caps) Fabio ONGARO (Aironi Rugby, 71 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) Salvatore PERUGINI (Aironi Rugby, 73 caps) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Sebastian RODWELL (Estra I Cavalieri Prato, esordiente)* Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 7 caps) Giulio RUBINI (Aironi Rugby, 5 caps) Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Tito TEBALDI (Aironi Rugby, 13 caps) Giulio TONIOLATTI (Aironi Rugby, 5 caps) Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 7 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 44 caps) *à¨/à¨ stato membro dell'Accademia FIR 'Ivan Francescato'   PROGRAMMA STAMPA ' TREVISO, 27 SETTEMBRE Lunedì 27 settembre, ore 11.00 ' Treviso, Centro Sportivo 'La Ghirada' Allenamento aperto a fotografi e operatori tv ' aperto per i primi 15 minuti Lunedì 27 settembre, ore 12.30 ' Treviso, Centro Sportivo 'La Ghirada' Incontro stampa ' atleti e membri staff* *nominativi da concordare con Andrea Cimbrico Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
