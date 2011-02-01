Home Federazione Italiana Rugby NAZIONALE, DOPPIO ALLENAMENTO PRIMA DEL GIORNO DI RIPOSO

di Redazione 01/02/2011

Quattro giorni separano l’Italrugby di Nick Mallett dalla prima giornata dell’RBS 6 Nazioni: sabato 5 febbraio alle 15.30 gli Azzurri scenderanno in campo al Flaminio di Roma per affrontare l’Irlanda – esattamente undici anni dopo l’esordio vincente nel 6 Nazioni contro la Scozia – nella prima giornata dell’edizione 2011 del torneo. Anche oggi la Nazionale ha svolto due allenamenti sul campo del Park Hotel “La Borghesiana”, dove gli Azzurri sono al lavoro da venerdì: in mattinata seduta per reparti, con gli avanti a provare mischie e rimesse laterali e trequarti impegnati nel gioco al piede; nel pomeriggio ancora organizzazione collettiva per testare il piano di gioco da utilizzare contro il XV irlandese. Capitan Parisse ha ripreso a lavorare con il gruppo insieme a Gonzalo Garcia, mentre Robert Barbieri è rimasto a riposo precauzionale e Santiago Dellapè ha svolto un allenamento differenziato. Domani gli atleti osserveranno una giornata di riposo mentre giovedì, dopo l’allenamento della mattina, verrà annunciata la formazione che scenderà in campo sabato al Flaminio contro l’Irlanda.

