NAZIONALE EMERGENTI, RADUNO A NEVEGAL DAL 22 LUGLIO

Redazione Avatar

di Redazione

12/07/2012

NAZIONALE EMERGENTI, RADUNO A NEVEGAL DAL 22 LUGLIO Roma – Ventisei gli atleti convocati con la Nazionale Italiana Emergenti per il raduno in programma a Nevegal (Belluno) dal 22 al 27 luglio in preparazione all’attività internazionale 2012/13: Simone ANDREUCCI (Fiamme Oro Roma) Marco BARBINI (Petrarca Padova) Christian BECERRA (Med Italia Pro Recco) Alberto BERGAMO (Cammi Calvisano) Luca BOMBONATI (Udine Rugby) Giorgio BRONZINI (Aironi Rugby) Tommaso CASTELLO (Cammi Calvisano) Cristian CERIONI (Marchiol Mogliano) Alberto CHIESA (Estra I Cavalieri Prato)* Gabriele CICCHINELLI (Banca Monte Parma Crociati)* Saverio COLABIANCHI (Mantovani Lazio) Lorenzo CONTINI (Banca Monte Parma Crociati) Filippo FILIPPETTO (Orved San Donà) Ornel GEGA (Petrarca Padova) Filippo GEROSA (Banca Monte Parma Crociati)* Filippo GIUSTI (Petrarca Padova)* Piermaria LESO (Petrarca Padova)* Andrea LOVOTTI (Cammi Calvisano)* Andrea LUPETTI (Estra I Cavalieri Prato)* Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato) Ross MCCANN (Banca Monte Parma Crociati) Gabriele MORELLI (Cammi Calvisano)* Ivan PERRONE (Rugby Reggio) Enrico TARGA (Petrarca Padova)* Michele VISENTIN (Cammi Calvisano)* Michael WILSON (Vea Femi-CZ Rovigo) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” Nota per le redazioni: i club indicati fanno riferimento alla Stagione Sportiva 2011/12
