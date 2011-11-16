Home Senza categoria NAZIONALE EMERGENTI, RADUNO A TIRRENIA DAL 20 NOVEMBRE

NAZIONALE EMERGENTI, RADUNO A TIRRENIA DAL 20 NOVEMBRE

di Redazione 16/11/2011

[gallery] Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico dell’Italia Emergenti, ha convocato ventiquattro giocatori per prendere parte dal 20 al22 novembre presso il CPO di Tirrenia al secondo raduno stagionale della neonata rappresentativa riservata agli atleti nati tra il 1987 ed il 1991 in forza ai Club impegnati nel Campionato d’Eccellenza. Per il raduno del 20-22 novembre non sono stati considerati gli atleti della Femi-CZ Rovigo, impegnati nel turno domenicale dell’Amlin Challenge Cup. “E’ il secondo appuntamento della stagione – spiega il tecnico Guidi – e siamo soddisfatti del livello di entusiasmo che questa nuova Nazionale sta suscitando nei Club e nei giocatori. Le assenze di alcuni atleti ci permettono di vedere alcuni volti nuovi come quello di Sebastiano Folla, un flanker dell’Udine che sta facendo molto bene in questa prima fase della Serie A: le porte sono aperte a tutti coloro che dimostrano di meritare la selezione”. A Tirrenia la Nazionale Emergenti si allenerà insieme all’Italia U20 di Craig Green sotto gli occhi del CT Jacques Brunel e dello staff della Nazionale Maggiore al completo: “C’è grande collaborazione ed interazione a tutti i livello, sicuramente potersi allenare sotto gli occhi del Commissario Tecnico sarà per i ragazzi un grande stimolo in più” ha aggiunto Guidi. Questi i convocati dell’Italia Emergenti per il raduno del 20-22 novembre a Tirrenia: Mirko AMENTA (San Gregorio Catania) Marco BARBINI (Petrarca Padova)* Nicola BELARDO (Estra I Cavalieri Prato)* Emiliano CAFFINI (BancaMonteParma Crociati)* Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Estra I Cavalieri Prato)* Filippo CAZZOLA (Estra I Cavalieri Prato)* Alberto CHILLON (Petrarca Padova) Gabriele CICCHINELLI (BancaMonteParma Crociati)* Saverio COLABIANCHI (Mantovani Lazio) Oliviero FABIANI (Mantovani Lazio) Sebastiano FOLLA (Udine Rugby) Marco FUSER (Marchiol Mogliano)* Ornel GEGA (Petrarca Padova) Piermaria LESO (Petrarca Padova)* Andrea LOVOTTI (Cammi Calvisano)* Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato) Andrea MANICI (BancaMonteParma Crociati)* Ross MCCANN (BancaMonteParma Crociati) Luca MORISI (BancaMonteParma Crociati)* Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) Giuseppe SAPUPPO (San Gregorio Catania) Enrico TARGA (Petrarca Padova)* Pietro VALCASTELLI (San Gregorio Catania)* Michele VISENTIN (Cammi Calvisano)* invitati Giacomo BERNINI (Estra I Cavalieri Prato)* Alberto CHIESA (Estra I Cavalieri Prato)* Luca PETILLO (Estra I Cavalieri Prato)*

