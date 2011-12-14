NAZIONALE, FRANCESCO MINTO CONVOCATO AL RADUNO DI FINE ANNO A ROMA
14/12/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] Roma, 14 dicembre 2011 NAZIONALE, FRANCESCO MINTO CONVOCATO AL RADUNO DI FINE ANNO A ROMA Roma - Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato il flanker della Benetton Treviso Francesco Minto (24 anni, esordiente) per il raduno in programma da domenica 18 a martedi 20 dicembre presso il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma. Sale cosi a trentotto il numero di Azzurri a disposizione del CT per l'ultimo ritiro del 2011. Questa la lista completa dei convocati: Piloni Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 8 caps) Alberto DE MARCHI (Aironi Rugby, esordiente) Salvatore PERUGINI (Aironi Rugby, 83 caps) Fabio STAIBANO (Aironi Rugby, 9 caps) Tallonatori Tommaso DâAPICE (Aironi Rugby, 3 caps)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 41 caps) Fabio ONGARO (Aironi Rugby, 80 caps) Seconda linea Marco BORTOLAMI (Aironi Rugby, 88 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (Aironi Rugby, 54 caps) Joshua FURNO (Aironi Rugby, 1 cap)* Quintin GELDENHUYS (Aironi Rugby, 25 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, 6 caps) Terze linee Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 16 caps) Mauro BERGAMASCO (Aironi Rugby, 88 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 16 caps) Simone FAVARO (Aironi Rugby, 6 caps)* Francesco MINTO (Benetton Treviso, esordiente) Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 58 caps) Mediani di mischia Edoardo GORI (Benetton Treviso, 9 caps)* Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 8 caps) Tito TEBALDI (Aironi Rugby, 14 caps) Mediani dâapertura Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 12 caps)* Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 9 caps) Luciano ORQUERA (Aironi Rugby, 27 caps) Centri Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 12 caps)* Michele CAMPAGNARO (Rugby Mirano 1957, esordiente)* Luca MORISI (BancaMonteParma Crociati, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (Aironi Rugby, 24 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 14 caps) Ali Angelo ESPOSITO (Ruggers Tarvisium, esordiente)* Roberto QUARTAROLI (Aironi Rugby, 3 caps) Giulio TONIOLATTI (Aironi Rugby, 8 caps) Giovanbattista VENDITTI (Aironi Rugby, esordiente)* Estremi Andrea MASI (Aironi Rugby, 64 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 33 caps) David ODIETE (Rugby Reggio, esordiente)* *Ã¨/Ã¨ stato membro dellâAccademia FIR âIvan Francescatoâ di Tirrenia
