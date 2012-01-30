NAZIONALE, IL MANAGER TROIANI TRA INFERMERIA E LEZIONI DI INNO
di Redazione
30/01/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] ( mailto:[email protected] ) LA NAZIONALE RIPRENDE GLI ALLENAMENTI VERSO LA FRANCIA TROIANI: “VENERDI’ SERA PER BRUNEL UN RIPASSO DELL’INNO DI MAMELI” Roma – Con i primi allenamenti settimanali sui campi del “Giulio Onesti” di Roma, per l’Italrugby è iniziato il conto alla rovescia in vista dell’esordio di sabato allo Stade de France de Parigi contro la Francia, vice-campione del mondo. Match speciale per il neo-CT azzurro Jacques Brunel, all’esordio sulla panchina dell’Italia contro la Nazionale del proprio Paese d’origine di cui è stato, per ben sei anni, assistente allenatore. Mercoledì pomeriggio Brunel annuncerà la formazione da opporre ai coqs di Philippe Saint-Andrè, a sua volta al debutto alla guida della selezione d’Oltralpe: oggi, dopo la giornata di relax e recupero concessa ieri dallo staff, gli Azzurri sono tornati a sostenere tre allenamenti sul campo. “Il pilone Alberto De Marchi – ha spiegato il manager Luigi Troiani incontrando la stampa all’ora di pranzo – sta lavorando a parte per risolvere problema muscolare al polpaccio riportato otto giorni fa in Heineken Cup. Oggi ha svolto alcuni esami strumentali ed è sulla via del recupero, ma possiamo già presumere che non sarà disponibile da subito”. “Per quanto riguarda Derbyshire e Luciano Orquera hanno svolto a loro volta una serie di esami e questa sera potremo avere un quadro più chiaro circa la loro situazione ma potrebbero essere a disposizione del tecnico in tempi più brevi rispetto a De Marchi”. “In ogni caso – ha concluso l’ex estremo dell’Italia, al suo secondo 6 Nazioni come team manager – non sono previste integrazioni all’attuale rosa di trentuno giocatori: tra questi verranno scelti i ventiquattro convocati per la trasferta di Parigi”. Diplomato al conservatorio di L’Aquila e grande appassionato di musica, Troiani sta affiancando il CT Brunel nel suo studio dell’Inno di Mameli che il tecnico ha dichiarato di voler cantare prima delle partite dell’Italrugby: “Faremo un ripasso finale venerdì sera e vedremo come se la cava” ha sorriso Troiani in chiusura di incontro stampa. Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
GLI AZZURRI VERSO LA FRANCIAâ
Articolo Successivo
CONTRIBUITI AUDIO VIDEO RIGHTS FREE - NAZIONALE ITALIANA RUGBY - ROMA 30.01.12
Redazione