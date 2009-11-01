Home Federazione Italiana Rugby Nazionale in raduno a Roma, convocati Ongaro e Picone

di Redazione 01/11/2009

Roma – Due cambiamenti nella lista dei trentadue atleti della Nazionale Italiana Rugby convocati per questa sera al Park Hotel “La Borghesiana” di Roma dal Commissario Tecnico Nick Mallett per l’ultimo momento di preparazione ai Cariparma Test Match che, nelle prossime settimane, metteranno gli Azzurri di fronte a Nuova Zelanda (Milano, 14.11), Sudafrica (Udine, 21.11) e Samoa (Ascoli, 28.11). Al già indisponibile Luciano Orquera (Brive), sostituito nei giorni scorsi da Kristopher Burton (Consiag I Cavalieri Prato), si sono aggiunti il tallonatore Carlo Festuccia (Racing Metro Paris) e il centro Gonzalo Canale (Clermont Auvergne). In loro sostituzione Mallett ha convocato il tallonatore Fabio Ongaro (Saracens) e il mediano di mischia e centro Simon Picone (Benetton Treviso). La Nazionale rimarrà in raduno a Roma sino a giovedì 5 novembre. Successivamente verrà resa nota la lista dei convocati della Nazionale Maggiore per i Cariparma Test Match e quella degli atleti della Nazionale “A” per gli incontri con Romania (Piacenza, 13.11) e Georgia (Palmanova-UD, 20.11). Questi i trentadue convocati per il raduno dell’1-5 novembre: Matias AGUERO (Saracens, 12 caps) Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)* Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 63 caps) Kristopher BURTON (Consiag I Cavalieri Prato, 4 caps) Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 59 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 38 caps) Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 1 cap) Simone FAVARO (Rugby Parma, 2 caps)* Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 10 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 3 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 22 caps) Craig GOWER (Bayonne, 3 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 11 caps) Francesco MINTO (Rugby Parma 1931, esordiente) Fabio ONGARO (Saracens, 61 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 65 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 3 caps) Salvatore PERUGINI (Bayonne, 63 caps) Simon PICONE (Benetton Treviso, 17 caps) Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 19 caps) Tommaso REATO (Femi-CZ Rovigo, 9 caps) Kaine ROBERTSON (MPS Viadana, 39 caps) Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 4 caps) Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, esordiente) Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 4 caps) Josh SOLE (MPS Viadana, 38 caps) Tito TEBALDI (Pluvalore Gran Parma, 3 caps) Giovanbattista VENDITTI (Plusvalore Gran Parma, esordiente)* Manoa VOSAWAI (Rugby Parma, 5 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 34 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

