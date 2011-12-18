NAZIONALE IN RADUNO A ROMA, LINEA VERDE ALL&acirc;

Home Senza categoria NAZIONALE IN RADUNO A ROMA, LINEA VERDE ALLâ

di Redazione 18/12/2011

[gallery] NAZIONALE IN RADUNO A ROMA, LINEA VERDE ALL’ACQUA ACETOSA TREQUARTI AZZURRI, BRUNEL PROVA I GIOVANI: L’ETA’ MEDIA E’ 22 ANNI Roma – La Nazionale Italiana Rugby si è radunata oggi all’ora di pranzo presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, dove i trentotto Azzurri convocati dal Commissario Tecnico Jacques Brunel lavoreranno sino a martedì mattina. E’ l’ultimo raduno del 2011, il secondo sotto la guida del nuovo CT che ha preso il posto di Nick Mallett dopo la Rugby World Cup di settembre ed ottobre in Nuova Zelanda: dopo la prima due-giorni di Parma, a fine novembre, Brunel ha confermato con le convocazioni di Roma di voler aprire le porte della prima squadra ai giovani più promettenti del movimento italiano. Nella Capitale, oggi, hanno fatto la loro prima apparizione in un ritiro della Squadra Nazionale i giovanissimi trequarti David Odiete (Rugby Reggio) e Michele Campagnaro (Rugby Mirano 1947), entrambi classe 1993, in forza all’Accademia FIR di Tirrenia così come Angelo Esposito, diciottenne capitano della rappresentativa federale, già convocato a Parma al pari di Luca Morisi, ventenne centro dei BancaMonteParma Crociati formatosi a sua volta a Tirrenia, già permit player in Rabodirect PRO12 con la maglia della Benetton Treviso ad inizio stagione. Un numero sensibilmente maggiore di raduni alle spalle, sebbene ancora non abbia fatto il suo esordio internazionale, può vantare invece Giovanbattista Venditti, ala degli Aironi Rugby con già una solida esperienza di PRO12 ed Heineken Cup. Avezzanese, classe 1990, Venditti ha diviso il proprio percorso formativo all’accademia di Tirrenia con un altro ventunenne che ha già collezionato caps e mete in azzurro, Tommaso Benvenuti, ormai da un anno stabilmente nel giro della Nazionale con dodici presenze al proprio attivo. Il veterano della linea arretrata italiana è Andrea Masi, estremo e centro degli Aironi, MVP dell’ultimo RBS 6 Nazioni, da dodici anni e 64 caps in Nazionale: con i vari Matteo Pratichetti, Luke McLean, Alberto Sgarbi, Giulio Toniolatti e Roberto Quartaroli da anni nel giro azzurro Masi completa una rosa di trequarti dall’età media bassissima, ventidue anni appena. Oggi, dopo pranzo, lo staff tecnico ha presentato alla squadra il piano di gioco offensivo per i prossimi impegni internazionali e successivamente si è svolto il primo allenamento sul campo. Questa la lista completa dei convocati per il raduno di Roma: Piloni Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 8 caps) Alberto DE MARCHI (Aironi Rugby, esordiente) Salvatore PERUGINI (Aironi Rugby, 83 caps) Fabio STAIBANO (Aironi Rugby, 9 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (Aironi Rugby, 3 caps)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 41 caps) Fabio ONGARO (Aironi Rugby, 80 caps) Seconda linea Marco BORTOLAMI (Aironi Rugby, 88 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (Aironi Rugby, 54 caps) Joshua FURNO (Aironi Rugby, 1 cap)* Quintin GELDENHUYS (Aironi Rugby, 25 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, 6 caps) Terze linee Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 16 caps) Mauro BERGAMASCO (Aironi Rugby, 88 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 16 caps) Simone FAVARO (Aironi Rugby, 6 caps)* Francesco MINTO (Benetton Treviso) Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 58 caps) Mediani di mischia Edoardo GORI (Benetton Treviso, 9 caps)* Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 8 caps) Tito TEBALDI (Aironi Rugby, 14 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 12 caps)* Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 9 caps) Luciano ORQUERA (Aironi Rugby, 27 caps) Centri Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 12 caps)* Michele CAMPAGNARO (Rugby Mirano 1957, esordiente)* Luca MORISI (BancaMonteParma Crociati, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (Aironi Rugby, 24 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 14 caps) Ali Angelo ESPOSITO (Ruggers Tarvisium, esordiente)* Roberto QUARTAROLI (Aironi Rugby, 3 caps) Giulio TONIOLATTI (Aironi Rugby, 8 caps) Giovanbattista VENDITTI (Aironi Rugby, esordiente)* Estremi Andrea MASI (Aironi Rugby, 64 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 33 caps) David ODIETE (Rugby Reggio, esordiente)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

