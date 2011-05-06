Home Senza categoria NAZIONALE IN SUDTIROLO DAL 3 LUGLIO PER PREPARARE I MONDIALI 2011

NAZIONALE IN SUDTIROLO DAL 3 LUGLIO PER PREPARARE I MONDIALI 2011

di Redazione 06/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] RUGBY WORLD CUP 2011, PER L’ITALIA PREPARAZIONE IN SUDTIROLO DAL 3 LUGLIO TRENTASEI GIOCATORI A VILLABASSA PER PREPARARE I MONDIALI NEOZELANDESI A MAGGIO DUE RADUNI A PARMA (17-19) E CESENA (24-26) PER GLI ATLETI DI CELTIC Roma – La Federazione Italiana Rugby ha raggiunto un accordo con l’amministrazione comunale di Villabassa, comune dell’Alto Adige-Sud Tirolo, che ospiterà la Squadra Nazionale a luglio ed agosto nel periodo di preparazione alla Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. Lo staff diretto dal Commissario Tecnico Nick Mallett ha identificato cinque finestre tra luglio ed agosto in cui trentasei giocatori si raduneranno a Villabassa per prendere parte agli allenamenti pre-Mondiali e contendersi uno dei trenta posti disponibili nella lista dei convocati che voleranno in Nuova Zelanda per la settima edizione della Rugby World Cup. Il primo raduno a Villabassa, da domenica 3 a venerdì 8 luglio, segnerà di fatto l’inizio dell’avventura iridata per Parisse e compagni: i successivi ritiri in Sud Tirolo, sempre presso l’Adler Hotel e con trentasei convocati, si terranno dall’11 al 15 e dal 18 al 22 luglio. Successivamente a questa data il CT Nick Mallett ridurrà a trenta la lista dei trenta giocatori convocati in vista del Mondiale e per due ulteriori raduni in programma a Villabassa dal 31 luglio al 5 agosto e dal 7 all’11 agosto, data in cui l’Italia si trasferirà a Cesena per il Cariparma Test Match contro il Giappone del 13 agosto (ore 20.45). L’Italia resterà a Cesena anche nei giorni successivi alla sfida al XV del Sol Levante ed il 18 agosto volerà da Bologna ad Edinburgo dove, il 20 affronterà la Scozia nel secondo ed ultimo test-match di preparazione ai Mondiali. Domenica 28 agosto, presso il Park Hotel “La Borghesiana” di Roma, avrà finalmente inizio il raduno ufficiale per i trenta giocatori che mercoledì 31 agosto voleranno da Roma verso la Nuova Zelanda per inseguire la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali, obiettivo mai raggiunto dall’Italia nelle sei precedenti edizioni. La FIR ricorda che, sempre in preparazione alla Rugby World Cup, nel mese di maggio si terranno due raduni della Squadra Nazionale rispettivamente dal 17 al 19 a Parma e dal 24 al 26 a Cesena. Per questi raduni verranno convocati trenta giocatori e saranno esclusi gli atleti tesserati presso Club stranieri. Il Presidente della FIR Giancarlo Dondi ha ringraziato l’amministrazione di Villabassa per aver messo le proprie strutture a disposizione della Nazionale: “Villabassa presenta tutte le caratteristiche necessarie ad ospitare gli allenamenti degli Azzurri in preparazione ai Mondiali. Ringrazio il Sindaco, la città, la Provincia autonoma di Bolzano e l’Azienda turistica dell’Alta Pusteria e tutti coloro che si sono prodigati per consentire alla Nazionale di preparare nel migliore dei modi un impegno della portata della Rugby World Cup. In Sudtirolo Mallett ed il suo staff troveranno le condizioni ideali, dal punto di vista logistico e meteorologico, per finalizzare il lavoro di questi quattro anni e regalarci soddisfazioni quando verrà il momento di scendere in campo in Nuova Zelanda”. Entusiasta il sindaco di Villabassa, Kurt Ploner: “Per la nostra comunità ospitare una Nazionale prestigiosa come quella del rugby non può che essere motivo di grande orgoglio. Un orgoglio accresciuto dalla consapevolezza che proprio qui grandi atleti come Sergio Parisse ed i suoi compagni getteranno le basi per disputare quella che, ne siamo sicuri, sarà per loro una grande Coppa del Mondo. Siamo entusiasti della scelta fatta e non vediamo l’ora di poter accogliere la Nazionale qui a Villabassa”. Questo il programma completo della Squadra Nazionale in avvicinamento alla Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”: Raduno dal 17 al 19 maggio 2011 Luogo: Parma Hotel: My One Hotel Villa Ducale Impianti sportivi: Stadio XXV Aprile Inizio raduno alle ore 11 del 17 maggio Fine raduno alle ore 14 del 19 maggio Raduno dal 24 al 26 maggio 2011 Luogo: Cesena Hotel: Hotel Casali Impianti sportivi: Centro Sportivo Cesena Rugby Club Inizio raduno alle ore 12 del 24 maggio Fine raduno alle ore 14 del 26 maggio Raduno dal 3 all'8 luglio 2011 Luogo: Villabassa (BZ) Hotel: Hotel Adler Impianti sportivi: Campo Comunale di Villabassa - Palestra Comunale di Villabassa Inizio raduno alle ore 19 del 3 luglio Fine raduno alle ore 14 dell'8 luglio Raduno dall'11 al 15 luglio 2011 Luogo: Villabassa (BZ) Hotel: Hotel Adler Impianti sportivi: Campo Comunale di Villabassa - Palestra Comunale di Villabassa Inizio raduno alle ore 12 dell'11 luglio Fine raduno alle ore 14 del 15 luglio Raduno dal 18 al 22 luglio 2011 Luogo: Villabassa (BZ) Hotel: Hotel Adler Impianti sportivi: Campo Comunale di Villabassa - Palestra Comunale di Villabassa Inizio raduno alle ore 12 del 18 luglio Fine raduno alle ore 14 del 22 luglio Raduno dal 31 luglio al 5 agosto 2011 Luogo: Villabassa (BZ) Hotel: Hotel Adler Impianti sportivi: Campo Comunale di Villabassa - Palestra Comunale di Villabassa Inizio raduno alle ore 19 del 31 luglio Fine raduno alle ore 14 del 5 agosto Raduno dal 7 all'11 agosto 2011 Luogo: Villabassa (BZ) Hotel: Hotel Adler Impianti sportivi: Campo Comunale di Villabassa - Palestra Comunale di Villabassa Inizio raduno alle ore 19 del 7 agosto Alle ore 14 dell'11 agosto trasferimento a Cesena. Raduno dall'11 al 18 agosto 2011 Luogo: Cesena Hotel: Hotel Casali Impianti sportivi: Centro Sportivo Cesena Rugby Club - Palestra da confermare sabato 13 agosto 2011 ore 20:45 Cariparma Test Match Italia-Giappone 18 agosto 2011 (orario da confermare) trasferimento Aeroporto di Bologna per volo Bologna-Edimburgo via Londra Raduno dal 18 al 21 agosto 2011 Luogo: Edimburgo Hotel: Marriott Hotel sabato 20 agosto ore 15 test match Scozia-Italia domenica 21 agosto (orario da confermare) trasferimento Aeroporto di Edimburgo per volo Edimburgo-Bologna via Londra Raduno dal 28 agosto 2011 al 3 ottobre 2011 Luogo: Roma/Nelson/Auckland/Nelson/Dunedin Hotel: Park Hotel “La Borghesiana” Impianti sportivi: Park Hotel “La Borghesiana” Planning Squadra Nazionale – fase a gironi Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011” 31 agosto Partenza da Roma per la Nuova Zelanda via Dubai – volo EK098/EK418 2 settembre Arrivo a Nelson 2-8 settembre Allenamenti a Nelson 8 settembre Trasferimento ad Auckland 11 settembre Australia v Italia – North Harbour Stadium, Auckland – Pool C, I giornata 12 settembre Trasferimento a Nelson 12-19 settembre Allenamenti a Nelson 20 settembre Italia v Russia – Trafalgar Park, Nelson – Pool C, II giornata 21-26 settembre Allenamenti a Nelson 27 settembre Italia v Stati Uniti – Trafalgar Park, Nelson – Pool C, III giornata 28 settembre Trasferimento a Dunedin 2 ottobre Irlanda v Italia – Dunedin, Carisbrook Stadium – Pool C, IV giornata

Condividi Facebook Twitter Whatsapp