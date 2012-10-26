NAZIONALE, LUNEDI' ALLENAMENTO APERTO AL PUBBLICO ALLO STADIO DEI MARMI DI ROMA
ITALIA DA DOMENICA A ROMA: LUNEDI’ ALLENAMENTO APERTO ALLO STADIO DEI MARMI Roma – Entra nel vivo l’autunno internazionale dell’Italrugby che, dopo aver iniziato a preparare il trittico dei Cariparma Test Match di novembre la scorsa settimana, tornerà a radunarsi a Roma domenica 28 ottobre in vista delle sfide con Tonga, Nuova Zelanda ed Australia. I trentuno Azzurri convocati dal Commissario Tecnico Jacques Brunel si ritroveranno domenica sera al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” con l’obiettivo di concentrare da subito il lavoro sulla partita con Tonga del 10 novembre al “Rigamonti” di Brescia, unica partita della stagione contro un’avversaria che segue – di una sola posizione – Parisse e compagni nel ranking internazionale IRB. Lunedì pomeriggio alle 15.30 l’Italia si allenerà nella cornice, unica al mondo, dello Stadio dei Marmi del Foro Italico: un modo per toccare da subito con mano l’affetto della gente in vista delle prossime partite e per incontrare i tifosi più giovani con un seduta interamente aperta al pubblico ed al termine della quale gli Azzurri potranno firmare autografi prima di rientrare in ritiro per proseguire la preparazione. Mercoledì 31, sempre al Foro Italico ma nel contesto istituzionale del Salone d’Onore del CONI, la Nazionale al completo parteciperà invece insieme al Presidente Alfredo Gavazzi alla presentazione ufficiale dei Cariparma Test Match in programma a partire dalle ore 11.00 Dal 4 novembre, poi, l’Italia si ritroverà a Brescia per ultimare l’avvicinamento alla gara con Tonga inaugurando ufficialmente l’autunno del grande rugby internazionale. Questi i trentuno atleti convocati per il raduno di Roma del 28-31 ottobre: Avanti Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 24 caps) Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 92 caps) Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 88 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 13 caps) Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 2 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 16 caps) Simone FAVARO (Benetton Treviso, 13 caps)* Joshua FURNO (Narbonne, 5 caps)* Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 30 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 45 caps) Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 2 caps) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 95 caps) Francesco MINTO (Benetton Treviso, esordiente) Sergio PARISSE (Stade Francais, 88 caps) – capitano Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 10 caps) Michele RIZZO (Benetton Treviso, 5 caps) Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 9 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 66 caps) Trequarti Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 20 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 87 caps) Tobias BOTES (Benetton Treviso, 5 caps) Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 17 caps) Gonzalo CANALE (La Rochelle, 77 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 16 caps)* Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, esordiente)* Andrea MASI (London Wasps, 69 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 38 caps) Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)* Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 27 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 20 caps) Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 7 caps)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
