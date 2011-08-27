Home Senza categoria NAZIONALE MAGGIORE, DOMANI VIA ALLA CAMPAGNA IRIDATA CON IL RADUNO A ROMA

NAZIONALE MAGGIORE, DOMANI VIA ALLA CAMPAGNA IRIDATA CON IL RADUNO A ROMA

di Redazione 27/08/2011

NAZIONALE MAGGIORE, DOMANI VIA ALLA CAMPAGNA IRIDATA AZZURRI IN RADUNO A ROMA, MERCOLEDI’ PARTENZA PER LA NUOVA ZELANDA Roma – Dopo quasi due mesi di preparazione estiva ed i due i test-match contro Giappone e Scozia delle scorse settimane, la Nazionale Italiana Rugby è pronta ad intraprendere la sua settima campagna iridata. Domani sera alle 19 i trenta Azzurri convocati dal CT Nick Mallett per la Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011” si raduneranno al Colony Hotel di Roma per dare inizio al raduno mondiale. Lunedì e martedì l’Italia capitanata da Sergio Parisse, prossimo a tagliare il traguardo degli ottanta caps (ottavo Azzurro a raggiungere il traguardo in ottantadue anni di storia), si allenerà presso il CPO dell’Acqua Acetosa e mercoledì sera, dopo la presentazione ufficiale alla stampa delle ore 12.00 al Salone d’Onore del CONI, lascerà la Capitale per volare in Nuova Zelanda. L’Italia farà base a Nelson e, nella fase eliminatoria dei Mondiali, affronterà l’Australia l’11 settembre a North Harbour, la Russia e gli Stadi Uniti a Nelson il 20 e 27 settembre ed, infine, l’Irlanda a Dunedin il 2 ottobre. Il Mondiale torna a disputarsi in Nuova Zelanda dopo l’edizione inaugurale del 1987, vinta proprio dagli All Blacks che, da allora, non hanno più scritto il proprio nome nell’albo d’oro dove Sudafrica (1995, 2007) ed Australia (1991, 1999) vantano due successi a testa a fronte della sola affermazione neozelandese e dell’unico successo di una Nazionale dell’Emisfero Nord, l’Inghilterra, vincitrice dell’edizione del 2003. Questi i trenta atleti convocati con la Nazionale Italiana Rugby per la Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 78 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 6 caps) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 88 caps) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 80 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (MPS Aironi, 2 caps)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 38 caps) Fabio ONGARO (MPS Aironi, 77 caps) Seconde linee Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 85 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 53 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 22 caps)? Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, 2 caps) Flanker/N.8 Robert Julian BARBIERI (Benetton Treviso, 15 caps) Mauro BERGAMASCO (85 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 12 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 79 caps) – capitano Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 54 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (Cammi Calvisano, 37 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 5 caps)* Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 5 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 8 caps)* Luciano ORQUERA (MPS Aironi, 24 caps) Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 8 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 82 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 68 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 22 caps) Andrea MASI (MPS Aironi, 61 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 29 caps) Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 23 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 13 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 6 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"

