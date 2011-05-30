Home Senza categoria NAZIONALE, MALLETT SCEGLIE 43 AZZURRI PER UN POSTO AI MONDIALI

NAZIONALE, MALLETT SCEGLIE 43 AZZURRI PER UN POSTO AI MONDIALI

di Redazione 30/05/2011

di Redazione 30/05/2011

[gallery] NAZIONALE, QUARANTATRE AZZURRI PER UN POSTO AI MONDIALI DOPO LA CHURCHILL CUP 36 CONVOCATI PER LA PREPARAZIONE ESTIVA Roma – Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato oggi una lista di quarantatre atleti convocabili per la settima edizione della Rugby World Cup, che si disputerà in Nuova Zelanda dal 9 settembre al 23 ottobre. La lista, integrabile in caso di infortuni, verrà ridotta lunedì 20 giugno – a conclusione della Churchill Cup che vedrà impegnata nelle prossime settimane in Inghilterra l’Italia “A” – a trentasei elementi che si raduneranno il 3 luglio a Villabassa, in provincia di Bolzano, per prendere parte al raduno di preparazione alla rassegna iridata. Dai trentasei atleti convocati al raduno pre-mondiale in Alto Adige il Commissario Tecnico selezionerà i trenta atleti convocati per prendere parte al Mondiale neozelandese. “Sono convinto che questi quarantatre giocatori rappresentino oggi l’elite del movimento rugbistico italiano – ha commentato il CT Nick Mallett – e sono entusiasta all’idea di poter preparare con questo gruppo il Mondiale che rappresenta un punto di arrivo nella carriera di ogni giocatore. Molti di questi giocatori parteciperanno nei prossimi giorni alla Churchill Cup con la Nazionale “A” ed al termine di questa competizione, insieme al mio staff e seguendo anche le indicazioni dei tecnici dell’Italia “A” Guidi e De Carli, identificheremo gli atleti che entreranno a far parte del gruppo di trentasei che prepareranno la Coppa del Mondo. Io sarò a Northampton il 4 giugno per assistere alla partita inaugurale dell’Italia “A” contro il Canada e trarre le mie conclusioni. In questa squadra preliminare ci sono atleti di grande esperienza, con già alle spalle una o più campagne mondiali, ed alcuni giovani di sicuro avvenire che avranno la possibilità di mettersi in gioco per conquistare un posto nella lista per il ritiro di Villabassa. Spero che nelle prossime settimane i giocatori più giovani si esprimano al meglio con l’Italia “A” e ci pongano più di un interrogativo in vista della scelta dei trentasei per il raduno pre-mondiale in Alto Adige”. Questi gli atleti inseriti nella lista preliminare: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 76 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Alberto DE MARCHI (MPS Aironi, esordiente) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 86 caps) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 80 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (Futura Park Rugby Roma, esordiente)* Carlo FESTUCCIA (Racing-Metro Paris, 51 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 37 caps) Fabio ONGARO (MPS Aironi, 76 caps) Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps) Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 84 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 52 caps) Joshua FURNO (MPS Aironi, esordiente)* Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 21 caps) Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, esordiente) Flanker/N.8 Robert Julian BARBIERI (Benetton Treviso, 13 caps) Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 84 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 10 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 77 caps) Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 52 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (MPS Aironi, 36 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 3 caps)* Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 4 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (MPS Aironi, 6 caps)* Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 9 caps) Craig GOWER (Bayonne, 14 caps) Luciano ORQUERA (Brive, 22 caps) Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 6 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 81 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 66 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 21 caps) Durandt GERBER (HBS GranDucato Parma, esordiente) Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato, esordiente) Andrea MASI (Racing-Metro Paris, 60 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 28 caps) Gilberto PAVAN (MPS Aironi, esordiente) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 12 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps) Ruggero TREVISAN (BancaMonteParma Crociati, esordiente)* *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"

