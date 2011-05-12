Home Senza categoria NAZIONALE, MAURO BERGAMASCO RIENTRA AL RADUNO DI CESENA DEL 24-26 MAGGIO

di Redazione 12/05/2011

[gallery] ITALIA, SECONDO RADUNO PRE-MONDIALE A CESENA DAL 24 AL 26 MAGGIO TORNA MAURO BERGAMASCO, PRIMA CONVOCAZIONE PER TREVISAN SEDICI AZZURRI ALLA CHURCHILL CUP DEL 4-18 GIUGNO CON L’ITALIA “A” Roma – Dopo il raduno in programma a Parma la prossima settimana dal 17 al 19 maggio, il percorso di avvicinamento dell’Italrugby alla Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011” prosegue con un secondo ritiro della durata di due giorni – dal 24 al 26 maggio – a Cesena. L’Italia tornerà in estate nella città romagnola per affrontare il Giappone il 13 agosto al “Dino Manuzzi” nel Cariparma Test Match pre-Mondiale a cui farà seguito, una settimana più tardi, la sfida di Edinburgo contro la Scozia, ultimo impegno agonistico prima della partenza per la Nuova Zelanda. Trenta i giocatori convocati dal Commissario Tecnico Nick Mallett per il raduno di Cesena, con alcune novità rispetto alla due-giorni di Parma: dopo sei mesi lontano dall’azzurro, torna infatti in Nazionale il flanker dello Stade Francais Mauro Bergamasco, mentre arriva la prima convocazione assoluta con la Nazionale Maggiore per l’estremo dei BancaMonteParma Crociati Ruggero Trevisan. Rientra nel gruppo anche Denis Majstorovic, esordiente trequarti degli Estra I Cavalieri Prato, già visto da Mallett durante il raduno estivo 2010 in Valle d’Aosta. Non selezionati, come già per il raduno di Parma, tutti gli atleti tesserati per Società straniere e defezione per il pilone della Benetton Treviso Ignacio Rouyet, sofferente per un problema all’anca e costretto a disertare anche il raduno di Parma della prossima settimana. Mercoledì 25 maggio, sedici dei trenta convocati lasceranno il raduno della Squadra Nazionale a Cesena per aggregarsi il giorno seguente all’Italia “A” in raduno a Paese (TV) in preparazione alla Churchill Cup 2011. Gli atleti che si aggregheranno all’Italia “A” il 26 maggio a Paese in vista della partecipazione alla Churchill Cup sono Alberto De Marchi, Tommaso D’Apice, Valerio Bernabò, Joshua Furno, Cornelius Van Zyl, Mauro Bergamasco, Manoa Vosawai, Riccardo Bocchino, DuRandt Gerber, Denis Majstorovic, Gilberto Pavan, Andrea Pratichetti, Matteo Pratichetti, Michele Sepe, Giulio Toniolatti e Ruggero Trevisan. Questi gli atleti convocati con la Nazionale Italiana Rugby per il raduno del 24-26 maggio a Cesena: Piloni Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Alberto DE MARCHI (MPS Aironi, esordiente) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 80 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (Futura Park Rugby Roma, esordiente)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 37 caps) Fabio ONGARO (MPS Aironi, 76 caps) Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps) Joshua FURNO (MPS Aironi, esordiente)* Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 21 caps) Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, esordiente) Flanker/N.8 Robert Julian BARBIERI (Benetton Treviso, 13 caps) Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 84 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 10 caps) Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 52 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (MPS Aironi, 36 caps) Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 4 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (MPS Aironi, 6 caps)* Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 6 caps)* Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 21 caps) DuRandt GERBER (HBS GranDucato Parma, esordiente) Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato, esordiente) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 28 caps) Gilberto PAVAN (MPS Aironi, esordiente) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 12 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps) Ruggero TREVISAN (BancaMonteParma Crociati)* indisponibili per infortunio: Kristopher BURTON (Benetton Treviso) Luciano ORQUERA (Brive), Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi), Simone FAVARO (MPS Aironi), Edoardo GORI (Benetton Treviso)*, Ignacio FERNANDEZ-ROUYET (Benetton Treviso) nota: in caso di qualificazione alla Finale del Campionato d’Eccellenza del 28 maggio 2011 di Estra I Cavalieri Prato e/o BancaMonteParma Crociati, i giocatori Denis Majstorovic (Prato) e Ruggero Trevisan (Crociati) resteranno a disposizione dei rispettivi Club di appartenenza sino a conclusione della finale stessa.

