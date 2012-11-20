NAZIONALE, MORISI E PRATICHETTI RIENTRANO ALLA BENETTON TREVISO
di Redazione
20/11/2012
NAZIONALE, MORISI E PRATICHETTI RIENTRANO ALLA BENETTON TREVISO Firenze – Lo staff tecnico della Squadra Nazionale, diretto da Jacques Brunel, ha disposto per questo pomeriggio il rientro al Club di appartenenza per i giocatori della Benetton Treviso Luca Morisi ed Andrea Pratichetti, rendendoli disponibili per l’utilizzo nel nono turno del RaboDirect PRO12 contro Ulster di venerdì 23 novembre allo Stadio Monigo. La Nazionale prosegue il raduno di avvicinamento al Cariparma Test Match Italia v Australia di sabato 24 novembre allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze con 28 giocatori.
