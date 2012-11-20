Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

NAZIONALE, MORISI E PRATICHETTI RIENTRANO ALLA BENETTON TREVISO

Redazione Avatar

di Redazione

20/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
NAZIONALE, MORISI E PRATICHETTI RIENTRANO ALLA BENETTON TREVISO Firenze – Lo staff tecnico della Squadra Nazionale, diretto da Jacques Brunel, ha disposto per questo pomeriggio il rientro al Club di appartenenza per i giocatori della Benetton Treviso Luca Morisi ed Andrea Pratichetti, rendendoli disponibili per l’utilizzo nel nono turno del RaboDirect PRO12 contro Ulster di venerdì 23 novembre allo Stadio Monigo. La Nazionale prosegue il raduno di avvicinamento al Cariparma Test Match Italia v Australia di sabato 24 novembre allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze con 28 giocatori.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

&quot;VENITE AL FRANCHI, VOGLIAMO FARE QUALCOSA DI IMPORTANTE&quot;

Articolo Successivo

COMUNICATO STAMPA FIR/KATIA RICCIARELLI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019