NAZIONALE, PARMA LA PRIMA TAPPA VERSO I MONDIALI NEOZELANDESI

di Redazione 17/05/2011

[gallery] NAZIONALE, PARMA PRIMA TAPPA VERSO IL MONDIALE NEOZELANDESE Roma – La Nazionale Italiana Rugby si è ritrovata questa mattina a Parma, intervenendo alla conferenza stampa di annuncio del rinnovo della sponsorizzazione tra FIR e Cariparma, per il primo momento di preparazione alla Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. Ventotto gli Azzurri convocati dal Commissario Tecnico Nick Mallett per due giorni di ritiro nella città ducale, dedicati più al mantenimento della condizione atletica per gli atleti reduci dalla prima stagione in Magners League (assenti, con la sola eccezione di Gower, gli atleti tesserati per Club esteri) che allo sviluppo di situazioni di gioco. Dopo la conferenza stampa tenuta dal Presidente federale Giancarlo Dondi e dal Presidente di Cariparma Ariberto Fassati, che hanno dato alla Nazionale il benvenuto a Parma ed anticipato la possibilità di un prossimo impegno internazionale al “Tardini”, gli Azzurri hanno svolto nel pomeriggio un primo allenamento sul prato del “XXV Aprile” di Moletolo, lavorando prima per reparti e poi chiudendo con una sessione di fitness collettiva. Sette gli esordienti complessivamente convocati, tutti destinati ad aggregarsi alla Nazionale “A” la prossima settimana al termine del raduno del 24-26 a Cesena. Domani, sempre a Moletolo, sono in programma due allenamenti. Questi i ventotto azzurri da oggi in raduno a Parma: Piloni Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Alberto DE MARCHI (MPS Aironi, esordiente) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 80 caps) Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 7 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (Futura Park Rugby Roma, esordiente)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 37 caps) Fabio ONGARO (MPS Aironi, 76 caps) Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps) Joshua FURNO (MPS Aironi, esordiente)* Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 21 caps) Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, esordiente) Flanker/N.8 Robert Julian BARBIERI (Benetton Treviso, 13 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 10 caps) Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 52 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (MPS Aironi, 36 caps) Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 4 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (MPS Aironi, 6 caps)* Craig GOWER (Bayonne, 14 caps) Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 6 caps)* Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 21 caps) Durant GERBER (HBS GranDucato Parma, esordiente) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 28 caps) Gilberto PAVAN (MPS Aironi, esordiente) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 12 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps)

