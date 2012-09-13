Home Senza categoria NAZIONALE, PRESENTATE LE NUOVE DIVISE FIRMATE ADIDAS

di Redazione 13/09/2012

FIR E ADIDAS SVELANO LA NUOVA COLLEZIONE DELL’ITALRUGBY ALL'OLIMPICO DI ROMA Roma – La nuova maglia della Nazionale Italiana Rugby e tutta la nuova collezione firmata da Adidas, dall’1 luglio nuovo sponsor tecnico della FIR, verranno svelate domani alla stampa allo Stadio Olimpico di Roma in occasione dell’evento “L’Italia del rugby veste adidas” che, a partire dalle 14.45, vedrà una rappresentanza di atleti della Squadra Nazionale sfilare con i nuovi kit da gioco ed i capi dell’esclusiva collezione dell’Italrugby, affiancati per l’occasione dalle Azzurre Maria Grazia Cioffi e Claudia Tedeschi. A presentare ufficialmente la prima maglia dell’Italrugby del marchio delle tre strisce saranno, domani pomeriggio, il Presidente federale Giancarlo Dondi e l’AD di Adidas Italia Jean-Michel Granier. In tribuna sarà presente anche il CT della Nazionale Italiana Rugby, Jacques Brunel.

