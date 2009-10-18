Home Federazione Italiana Rugby NAZIONALE, RADUNO A ROMA ASPETTANDO I CARIPARMA TEST MATCH DI NOVEMBRE

di Redazione 18/10/2009

Roma – La Nazionale Italiana Rugby si è radunata questa sera presso il Park Hotel “La Borghesiana” di Roma per il penultimo mini-raduno di preparazione ai Cariparma Test Match 2009 contro Nuova Zelanda (Milano, 14.11), Sudafrica (Udine, 21.11) e Samoa (Ascoli, 28.11). Trentuno i giocatori che, da domani mattina sino a mercoledì, si alleneranno agli ordini del Commissario Tecnico Nick Mallett: tutti i convocati hanno raggiunto regolarmente il raduno di Roma o, è il caso degli atleti di Stade Francais e Rugby Parma impegnati oggi in Heineken e Amlin Cup con i rispettivi club, lo faranno nelle prossime ore. Domani mattina, divisi in tre gruppi, gli Azzurri svolgeranno una seduta di palestra dedicata al recupero dagli impegni agonistici del week-end, mentre alle ore 16.00 allenamento sul campo dedicato alle skills individuali. Questi i trentuno atleti convocati: Matias AGUERO (Saracens, 12 caps) Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)* Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 63 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 49 caps) Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 59 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 38 caps) Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 1 cap) Carlo FESTUCCIA (Racing-Metro Paris, 47 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 10 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 3 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 22 caps) Craig GOWER (Bayonne, 3 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 11 caps) Francesco MINTO (Rugby Parma 1931, esordiente) Luciano ORQUERA (Brive, 14 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 65 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 3 caps) Salvatore PERUGINI (Bayonne, 63 caps) Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 19 caps) Tommaso REATO (Femi-CZ Rovigo, 9 caps) Kaine ROBERTSON (MPS Viadana, 39 caps) Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 4 caps) Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, esordiente) Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 4 caps) Josh SOLE (MPS Viadana, 38 caps) Tito TEBALDI (Pluvalore Gran Parma, 3 caps) Giovanbattista VENDITTI (Plusvalore Gran Parma, esordiente)* Manoa VOSAWAI (Rugby Parma, 5 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 34 caps)

