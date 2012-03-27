Loading...

NAZIONALE SEVEN, RADUNO A ROMA DALL'1 AL 3 APRILE

Redazione Avatar

di Redazione

27/03/2012

NAZIONALE SEVEN, RADUNO A ROMA DALL’1 AL 3 APRILE Roma – Marco De Rossi e Luca Martin, tecnici della Nazionale Italiana Seven maschile, hanno convocato venti giocatori per un raduno di preparazione all’attività internazionale in programma da domenica 1 a martedì 3 aprile presso il CPO “Giulio Onesti” di Roma: Cristian BECERRA (Med Italia Pro Recco) Roberto BERTETTI (Petrarca Padova) Steven BORTOLUSSI (Petrarca Padova) Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Estra I Cavalieri Prato)* Filippo CASALINI (Banca Monte Parma Crociati) Marcello DE GASPARI (Fiamme Oro Roma) Hamid EN NAOUR (Banca Monte Parma Crociati) Ross MCCANN (Banca Monte Parma Crociati) Stefano MONTANELLI (San Gregorio Catania) Samuele PACE (Femi-CZ Rovigo, 3 caps) Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) Riccardo PAVAN (Femi-CZ Rovigo, 1 cap) Giulio RUBINI (Banca Monte Parma Crociati, 4 caps) Edoardo RUFFOLO (Banca Monte Parma Crociati) Riccardo RUSSO (Petrarca Padova) Giuseppe SAPUPPO (San Gregorio Catania) Fabrizio SEPE (Mantovani Lazio) Niccolò TEMPESTINI (Estra I Cavalieri Prato) Pietro TRAVAGLI (Petrarca Padova, 9 caps) Filippo VEZZOSI (Estra I Cavalieri Prato) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
