Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

NAZIONALE, TITO TEBALDI RIENTRA AGLI MPS AIRONI

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
NAZIONALE, TITO TEBALDI RIENTRA AGLI MPS AIRONI Roma – Il mediano di mischia Tito Tebaldi (MPS Aironi, 14 caps) ha lasciato nel pomeriggio di oggi il raduno della Squadra Nazionale a Roma ed ha fatto rientro alla Società di appartenenza. Tebaldi è disponibile per l’utilizzo nel match di Magners League tra MPS Aironi e Munster in programma domenica 27 febbraio alle ore 14.00 allo Stadio Luigi Zaffanella di Viadana (Mantova).
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VIDEO-INTERVISTE BERGAMASCO, DELLAPE', CANALE, BURTON

Articolo Successivo

PROGRAMMA STAMPA ITALIA - VENERDI' 25 FEBBRAIO 2011

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019