di Redazione 24/02/2011

NAZIONALE, TITO TEBALDI RIENTRA AGLI MPS AIRONI Roma – Il mediano di mischia Tito Tebaldi (MPS Aironi, 14 caps) ha lasciato nel pomeriggio di oggi il raduno della Squadra Nazionale a Roma ed ha fatto rientro alla Società di appartenenza. Tebaldi è disponibile per l’utilizzo nel match di Magners League tra MPS Aironi e Munster in programma domenica 27 febbraio alle ore 14.00 allo Stadio Luigi Zaffanella di Viadana (Mantova).

