Home Senza categoria NAZIONALE, TRENTUNO CONVOCATI PER LA RIUNIONE PRE-STAGIONALE DI BOLOGNA

NAZIONALE, TRENTUNO CONVOCATI PER LA RIUNIONE PRE-STAGIONALE DI BOLOGNA

di Redazione 11/09/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

NAZIONALE, 31 CONVOCATI PER LA RIUNIONE PRE-STAGIONALE DI BOLOGNA Roma – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trentuno giocatori per partecipare, dal 23 al 24 settembre presso il Royal Carlton Hotel di Bologna, ad un raduno di presentazione degli obiettivi per la stagione sportiva 2012/13. Nel corso del raduno non sono previsti allenamenti sul campo. Unico esordiente tra i convocati il flanker della Benetton Treviso Francesco Minto, già più volte selezionato in passato da Brunel ma ancora in attesa di fare il proprio debutto in maglia azzurra dopo aver partecipato al tour estivo in Sud e Nord America saltando, per problemi muscolari, i tre test-match disputati dall’Italia. Questi i trentuno atleti convocati, tutti appartenenti alle due franchigie italiane impegnate in RaboDirect PRO12: Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 24 caps) Alberto BENETTIN (Zebre Rugby, 1 cap)* Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 20 caps)* Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 92 caps) Tobias BOTES (Benetton Treviso, 5 caps) Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 17 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 13 caps) Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 2 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 16 caps) Simone FAVARO (Benetton Treviso, 12 caps)* Carlo FESTUCCIA (Zebre Rugby, 54 caps) Marco FUSER (Benetton Treviso, 1 cap)* Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 30 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 45 caps) Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 2 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 16 caps)* Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 38 caps) Francesco MINTO (Benetton Treviso, esordiente) Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)* Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 27 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 10 caps) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, 1 cap)* Michele RIZZO (Benetton Treviso, 5 caps) Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 12 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 20 caps) Tito TEBALDI (Zebre Rugby, 16 caps) Giulio TONIOLATTI (Benetton Treviso, 12 caps) Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, 8 caps) Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 7 caps)* Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 9 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 66 caps) Sono stati inoltre invitati a partecipare al raduno otto giocatori, tra cui il capitano Sergio Parisse, tesserati per club di Top14 e ProD2 francese o in fase di recupero da infortuni. invitati al raduno Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 87 caps) Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 94 caps) Leandro CEDARO (La Rochelle, esordiente) Gonzalo CANALE (La Rochelle, 77 caps) Joshua FURNO (Narbonne, 5 caps)* Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 95 caps) Roberto QUARTAROLI (Zebre Rugby, 5 caps)* I seguenti giocatori tesserati per Club dell’Aviva Premiership non sono disponibili per attività societarie non disponibili per attività di Club Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 88 caps) Tommaso D’APICE (Gloucester RFC, 10 caps)* Andrea MASI (London Wasps, 69 caps) Lorenzo ROMANO (Saracens, 2 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

Condividi Facebook Twitter Whatsapp