NAZIONALE U20: CONVOCATO MATTEO GASPARINI
di Redazione
27/08/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**
**NAZIONALE UNDER 20: CONVOCATO MATTEO GASPARINI*
*Roma* – Sono 28 i giocatori convocati dal ct della Nazionale Under 20,
Alessandro Troncon, per il raduno inaugurale della stagione 2013/14 che si
terrà a Parma dal 3 al 7 settembre. Tra gli Azzurrini farà il suo esordio
anche il giocatore più giovane (1994) della rosa delle Fiamme Oro Rugby:
Matteo Gasparini, mediano di apertura ed estremo, approdato quest’anno alla
Società cremisi.
*27 agosto 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
