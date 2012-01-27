NAZIONALE U20, FRANCIA v ITALIA IN DIRETTA RAI SPORT 2
di Redazione
27/01/2012
NAZIONALE U20, FRANCIA v ITALIA IN DIRETTA RAI SPORT 2 Roma – Rai Sport 2 trasmetterà in diretta, venerdì 3 febbraio a partire dalle ore 20.40, il match internazionale U20 tra Francia ed Italia, valido per la prima giornata del 6 Nazioni di categoria ed in programma allo Stade Pierre Rajon di Bourgoin. L’incontro, che segna l’esordio di Craig Green sulla panchina degli Azzurrini, sarà trasmesso in diretta anche sul portale http://raisport.rai.it La settimana seguente le telecamere di Rai Sport saranno al “Battaglini” di Rovigo per la diretta (ore 19.00) della seconda giornata del Torneo U20 tra gli Azzurrini e l’Inghilterra campione in carica del 6 Nazioni giovanile e vice-campione del mondo di categoria.
