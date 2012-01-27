Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

NAZIONALE U20, FRANCIA v ITALIA IN DIRETTA RAI SPORT 2

Redazione Avatar

di Redazione

27/01/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
NAZIONALE U20, FRANCIA v ITALIA IN DIRETTA RAI SPORT 2 Roma – Rai Sport 2 trasmetterà in diretta, venerdì 3 febbraio a partire dalle ore 20.40, il match internazionale U20 tra Francia ed Italia, valido per la prima giornata del 6 Nazioni di categoria ed in programma allo Stade Pierre Rajon di Bourgoin. L’incontro, che segna l’esordio di Craig Green sulla panchina degli Azzurrini, sarà trasmesso in diretta anche sul portale http://raisport.rai.it La settimana seguente le telecamere di Rai Sport saranno al “Battaglini” di Rovigo per la diretta (ore 19.00) della seconda giornata del Torneo U20 tra gli Azzurrini e l’Inghilterra campione in carica del 6 Nazioni giovanile e vice-campione del mondo di categoria.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

RBS 6 NAZIONI, DOMANI GLI AZZURRI NEL CENTRO DI ROMA

Articolo Successivo

ANTONIO PAVANELLO SQUALIFICATO SINO AL 6 FEBBRAIO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019