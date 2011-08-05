Home Senza categoria NAZIONALE, ULTIMO WEEK-END DI SOSTA PRIMA DEI TEST PRE-MONDIALI

NAZIONALE, ULTIMO WEEK-END DI SOSTA PRIMA DEI TEST PRE-MONDIALI

di Redazione 05/08/2011

[gallery] NAZIONALE, ULTIMO WEEK-END DI SOSTA PRIMA DEI TEST PRE-MONDIALI SABATO 13 AGOSTO A CESENA CARIPARMA TEST MATCH CONTRO IL GIAPPONE Niederdorf/Villabassa (Bolzano) – Un ultimo allenamento mattutino dedicato all’organizzazione di gioco ha concluso la quarta settimana di raduno pre-Mondiale in Alta Pusteria della Nazionale Italiana Rugby. Nel primo pomeriggio di oggi i trenta Azzurri convocati dal CT Nick Mallett per la Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011” hanno fatto rientro ai rispettivi domicili, ma già domenica sera torneranno a radunarsi a Villabassa entrando nella fase finale della preparazione. Parisse e compagni resteranno all’ombra delle Dolomiti sino a giovedì mattina, quando si trasferiranno a Cesena in vista del Cariparma Test Match di sabato 13 agosto (ore 20.45, diretta La7/Sky Sport 2HD) contro il Giappone di John Kirwan, primo dei due test-match estivi che consentiranno al Commissario Tecnico di testare la squadra prima della trasferta iridata neozelandese. Una settimana dopo la sfida di Cesena, sabato 20 agosto, l’Italia sarà in campo al Murrayfield Stadium di Edinburgo, contro la Scozia, nell’ultima verifica sul campo. Questi i trenta Azzurri convocati per i due test-match estivi e per i Mondiali 2011: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 76 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 86 caps) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 80 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (MPS Aironi, esordiente)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 37 caps) Fabio ONGARO (MPS Aironi, 76 caps) Seconde linee Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 84 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 52 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 21 caps)? Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, esordiente) Flanker/N.8 Robert Julian BARBIERI (Benetton Treviso, 14 caps) Mauro BERGAMASCO (84 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 10 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 77 caps) – capitano Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 52 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (36 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 3 caps)* Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 4 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 6 caps)* Luciano ORQUERA (MPS Aironi, 22 caps) Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 6 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 81 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 66 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 21 caps) Andrea MASI (MPS Aironi, 60 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 28 caps) Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 12 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"

