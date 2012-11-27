NAZIONALE UNDER 18, I CONVOCATI PER IL RADUNO DI TIRRENIA
di Redazione
27/11/2012
Roma – Il CT della Nazionale Italiana U18, Fabio Roselli e l'Assistant Coach, Daniele Porrino, hanno convocato ventisei giocatori per uno stage congiunto con una selezione transalpina in programma Martedì 4 Dicembre a Tirrenia. Il XV azzurro affronterà i pari età della selezione francese in un incontro non ufficiale, Sabato 8 Dicembre ore 14:00 presso lo stadio "Carlo Montano" di Livorno. Questa la lista dei 26 convocati: AGBASSE Yannick (Asolo Rugby Club) * ANTONELLI Alberto (Amatori Rugby San Donà) ** ARCHETTI Matteo (Rugby Calvisano) *** AZZOLINI Maicol (Pesaro Rugby) * BOCCAROSSA Nicola (Pesaro Rugby) BUONFIGLIO Paola (Unione Rugby Prato Sesto) **** CALDIROLI Matteo (Rugby Milano) *** CASINI Alessandro (Firenze Rugby 1931) **** CATTOZZO Giammaria (Unione Rugby Capitolina) **** CHIAPPINI Massimiliano (Amatori Parma Rugby) *** CORNELLI Matteo (Rugby Lyons) *** DAL SIE Matteo (Amatori Rugby San Donà) ** DALLAVALLE DINO Giulio (Rugby Viadana) DE LUCA Alessandro (Avezzano Rugby) **** DE SANTIS Giacomo (Unione Rugby Capitolina) **** D'ONOFRIO Ugo (L'Aquila Rugby) **** FERRO Marco (Rugby Rovigo Delta) ** GABBIANELLI Matteo (Pesaro Rugby) GALARDI Gianni (Amatori Rugby San Donà) ** GIAMMARIOLI Renato (Rugby Città Di Frascati) GORIETTI Luca (Rugby Milano) *** LAZZARONI Marco (Benetton Rugby Treviso) ** LOMBARDO Filippo (Primavera Rugby) **** LUCCHIN Enrico (Rugby Rovigo Delta) ** PALETTA Richard (Pesaro Rugby) **** ZANETTI Davide (Rugby Calvisano) *** *membro dell'Accademia FIR U18 "Ivan Francescato" di Tirrenia **membro dell'Accademia FIR U18 di Mogliano Veneto ***membro dell'Accademia FIR U18 di Parma ****membro dell'Accademia FIR U18 "Lorenzo Sebastiani" di Roma
