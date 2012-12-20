NAZIONALE UNDER 20, RADUNO A TIRRENIA DAL 6 ALL'8 GENNAIO
di Redazione
20/12/2012
NAZIONALE UNDER 20, RADUNO A TIRRENIA DAL 6 ALL’8 GENNAIO Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha convocato 26 giocatori per il raduno di preparazione al 6 Nazioni 2013 di categoria che si terrà a Tirrenia dal 6 all’8 gennaio. Questi i ventisei Azzurrini convocati: Nicolò ALBANO (Rugby Viadana) Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano) Mattia BELLINI (Petrarca Padova) Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)* Andrea BETTIN (Petrarca Padova)* Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)* Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)* Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)* Simone Pietro FERRARI (Crociati Rugby) Enrico FRANCESCATO (Petrarca Padova) Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)* Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)* Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)* Pietro Amedeo MORESCHI (Rugby Viadana) Alain MORICONI (UR Capitolina)* David Michael ODIETE (Zebre Rugby)* Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)* Sami PANICO (Mantovani Lazio)* Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers Academy) Paolo RAGAZZI (Petrarca Padova) Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* Filippo SCALVI (Rugby Reggio) Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)* Abou SOUARE (Rugby Viadana) Matteo ZANUSSO (M-Three San Donà) Alessio ZDRILICH (Cammi Calvisano)* è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia Atleti dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” invitati al raduno Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby)* Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)* Matteo CORAZZI (Cus Perugia) Stefano IOVENITTI (Paganica Rugby)* Maxime Mata MBANDA’ (Rugby Grande Milano)* Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)* Samuel SENO (Benetton Treviso)* Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)* Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*
Redazione