NAZIONALE, VENTISEI CONVOCATI PER LA PARTITA CON LA FRANCIA DI SABATO 12 MARZO

di Redazione 28/02/2011

NAZIONALE, I VENTISEI CONVOCATI PER LA PARTITA CON LA FRANCIA LO CICERO L’AZZURRO IN ATTIVITA’ PIU’ PRESENTE, BERGAMASCO A QUOTA 80 Roma – Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato ventisei giocatori per il test-match contro la Francia in programma sabato 12 marzo alle ore 15.30 allo Stadio Flaminio di Roma, quarta giornata dell’RBS 6 Nazioni 2011. Il CT ha confermato integralmente la rosa di atleti che ha preparato la partita interna di sabato scorso contro il Galles. La Nazionale si radunerà presso il Park Hotel “La Borghesiana” di Roma domenica 6 marzo alle ore 18.00. La partita contro la Francia potrebbe dare ad Andrea Lo Cicero il cap numero ottantacinque, rendendo il pilone catanese del Racing Metro l’atleta in attività con più presenze in Nazionale, secondo assoluto dietro al solo Alessandro Troncon (101 caps dal 1994 al 2007), mentre Mirco Bergamasco, in caso di utilizzo, diverrebbe il sesto atleta nella storia dell’Italia a tagliare il traguardo degli ottanta caps. Carlo Festuccia, unico atleta non entrato nel corso del match contro il Galles, potrebbe festeggiare la cinquantesima apparizione con l’Italia in un incontro internazionale. Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 74 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 84 caps) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 78 caps) Tallonatori Carlo FESTUCCIA (Racing-Metro Paris, 49 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 35 caps) Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 18 caps) Santiago DELLAPE' (Racing-Metro Paris, 63 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 50 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 19 caps) Flanker/n.8 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 12 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 8 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 75 caps) - capitano Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 50 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (MPS Aironi, 35 caps) Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 2 caps) Mediani d'apertura/Estremi Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 7 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 27 caps) Luciano ORQUERA (Brive, 20 caps) Centri/ali Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 4 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 79 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 64 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 20 caps) Andrea MASI (Racing-Metro Paris, 58 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 11 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"

