NEL GIORNO DI COPPA EUROPEA SARA' RICORDATO MARIO BATTAGLINI

Redazione Avatar

di Redazione

14/01/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 61 del 14.01.2011 ROVIGO: NEL GIORNO DI COPPA EUROPEA SARA' RICORDATO MARIO BATTAGLINI A quarant'anni dalla scomparsa di Mario Battaglini avvenuta il 1° gennaio 1971 tutta la città vuole ricordare quel suo ineguagliabile eroe, uno dei più rappresentativi personaggi dello sport che è l'emblema della nostra Città, il rugby. Mario Maci Battaglini oltre ad essere stato un grande giocatore, apprezzato anche all'estero, si è distinto anche come allenatore ed è diventato una delle "bandiere" della palla ovale rodigina. Giocatore che ha espresso in campo il meglio del suo tempo. Tecnico sempre aggiornato. Uomo stimato per la dolcezza che sapeva esprimere. La Federazione Italiana Rugby, il Coni Provinciale, la società Rugby Rovigo Delta, la società Rugby Academy, il Comitato Organizzatore del Torneo Giovanile Aldo Milani, i Veci della Rugby Rovigo con la coordinazione di Saverio Girotto, speaker della Nazionale Italiana di Rugby, e la collaborazione del giornalista Ivan Malfatto, hanno organizzato un momento atto a ricordare questa persona che ha scritto pagine importanti della storia rodigina e italiana del Rugby. Questo il programma previsto per il giorno 15/1/11: ore 11.30 - Omaggio alla tomba di MACI presso il cimitero cittadino; ore 14.30 - Omaggio floreale presso il Monumento di Maci nello stadio a lui dedicato. In ambedue le occasioni verrà scoperta una targa con l'alto Patrocinio del Presidente della Federazione Italiana Rugby Sig. Giancarlo Dondi Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
