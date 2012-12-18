NELLA VEA FEMI-CZ SI REGISTRANO IMPORTANTI RIENTRI
18/12/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Dopo Tommaso Reato e Mattia Merlo rientrati in campo contro il Bizkaia Gernika, sabato prossimo a LAquila dovrebbero registrarsi altri importanti rientri.
Dei tre infortunati della partita di andata a Gernika (De Marchi, Pedrazzi e Persico) solo il primo sarà quasi sicuramente indisponibile per la trasferta in Abruzzo.
Ancora incertezze su Andrea Bacchetti, tantè che il suo utilizzo sarà valutato venerdì mattina prima della partenza.
Buone notizie invece per Luke Mahoney che è stato sottoposto, positivamente, a valutazione neurologica e la relativa documentazione è stata inviata alla Commissione Medica Federale che in settimana dovrebbe dargli lautorizzazione a scendere in campo.
Guido Calabrese ha recuperato ed è disponibile.
Nessun problema per la ferita di Nicola Quaglio e per la disponibilità di Elvis Sevealii.
Sul fronte degli infortunati più gravi si registrano continui miglioramenti e mentre Sebastiano Folla è prossimo al via libera per il contatto fisico, Rayno Gerber abbandona le stampelle, è già senza tutore e può cominciare a caricare larto infortunato (la convalescenza prosegue nel rispetto dei tempi previsti), Matteo Ferro sarà sottoposto in giornata ad un controllo, mentre per Edoardo Lubian il controllo è previsto per Venerdì.
