VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 69 del 18.12.2012

NELLA VEA FEMI-CZ SI REGISTRANO IMPORTANTI RIENTRI

Dopo Tommaso Reato e Mattia Merlo rientrati in campo contro il Bizkaia Gernika, sabato prossimo a LAquila dovrebbero registrarsi altri importanti rientri.

Dei tre infortunati della partita di andata a Gernika (De Marchi, Pedrazzi e Persico) solo il primo sarà quasi sicuramente indisponibile per la trasferta in Abruzzo.

Ancora incertezze su Andrea Bacchetti, tantè che il suo utilizzo sarà valutato venerdì mattina prima della partenza.

Buone notizie invece per Luke Mahoney che è stato sottoposto, positivamente, a valutazione neurologica e la relativa documentazione è stata inviata alla Commissione Medica Federale che in settimana dovrebbe dargli lautorizzazione a scendere in campo.

Guido Calabrese ha recuperato ed è disponibile.

Nessun problema per la ferita di Nicola Quaglio e per la disponibilità di Elvis Sevealii.

Sul fronte degli infortunati più gravi si registrano continui miglioramenti e mentre Sebastiano Folla è prossimo al via libera per il contatto fisico, Rayno Gerber abbandona le stampelle, è già senza tutore e può cominciare a caricare larto infortunato (la convalescenza prosegue nel rispetto dei tempi previsti), Matteo Ferro sarà sottoposto in giornata ad un controllo, mentre per Edoardo Lubian il controllo è previsto per Venerdì.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta