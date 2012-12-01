Nessun oggetto
Rovigo, Stadio Mario Battaglini sabato 1 dicembre
Eccellenza, VIII giornata
VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA v FIAMME ORO ROMA 23 - 12 (3 - 6)
Nel primo tempo le Fiamme Oro esibiscono un gioco essenziale ed efficace, mentre Rovigo cerca strutture più complesse che non riesce sempre a portare a compimento.
Paradossalmente il Rovigo più concreto, nel primo tempo, si è visto in fase difensiva ove aveva modo di ritrovare tutta laggressività necessaria.
Cambia la musica nel secondo tempo in cui i rossoblù badano al sodo e grazie a Montauriol allinizio e poi a Matteo Maran (pochi minuti impreziositi da una segnatura decisiva), nel finale, veniva violata larea di meta dei cremisi ottenendo una importante vittoria.
Da segnalare lesordio in Eccellenza di Filippo Cecchetti, un altro giocatore di Rovigo che è riuscito a farsi notare dai tecnici con ottime prove nellUnder 23.
Marcatori: p.t. 3 cp Benetti (Fiamme Oro) (0-3); 7 cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (3-3); 11 drop Boarato (Fiamme Oro) (3-6).
s.t. 43 meta Montauriol, tr Basson (10-6); 56 cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (13-6); 65 cp Benetti (Fiamme Oro) (13-9); 71 cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (16-9); 75 cp Benetti (Fiamme Oro) (16-12); 78 meta Maran, tr Basson (23-12).
Vea-FemiCZ Rovigo Delta: Basson; Pedrazzi (cap.) (56 Zorzi), Menon (65 Van Niekerk), Sevealii, Bacchetti; Duca (65 Zanirato), Wilson; De Marchi, Jones, Persico (52 Anouer); Montauriol, Tumiati (74 Maran); Ceglie (52 Lombardi), Gatto (52 Datola), Quaglio (79 Cecchetti).
all. Roux
Fiamme Oro: Barion; De Gaspari, Sapuppo (61 Massaro), Forcucci, Valcastelli; Boarato (67 Calandro), Benetti, Balsemin, Vedrani (25-28 Zitelli), Favaro (43 Zitelli), Sutto (65 Cazzola), Galluppi, Di Stefano, Cerqua (cap.) (61 Vicerè), Cocivera (61 Gentili).
A disposizione: Pettinari e Marinaro.
All: Presutti
arb. Vivarini (Piove Di Sacco, Padova)
g.d.l. Rizzo (Ferrara), Cusano (Costabissara, Vicenza)
quarto uomo: Crivellini (S.Maria La Longa, Udine)
Cartellini: 80 giallo Vedrani (Fiamme Oro).
Man of the match: Jack Jones (Vea Femi-CZ)
Calciatori: Basson (Vea Femi-CZ Rovigo) c.p. 3 /3, tr. 2/2 ; Duca (Vea Femi-CZ Rovigo) c.p. 0/1; Benetti (Fiamme Oro) c.p. 3 /3.
Note: giornata piovosa a tratti, campo in discrete condizioni. Spettatori 1.000 circa.
Punti conquistati in classifica: Vea Femi-CZ Rovigo Delta 4 Fiamme Oro Roma 0
Redazione