Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Nessun oggetto

Redazione Avatar

di Redazione

01/12/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Rovigo, Stadio Mario Battaglini  sabato 1 dicembre
Eccellenza, VIII giornata

VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA v FIAMME ORO ROMA  23 - 12 (3 - 6)

 

Nel primo tempo le Fiamme Oro esibiscono un gioco essenziale ed efficace, mentre Rovigo cerca strutture più complesse che non riesce sempre a portare a compimento.

Paradossalmente il Rovigo più concreto, nel primo tempo, si è visto in fase difensiva ove aveva modo di ritrovare tutta laggressività necessaria.

Cambia la musica nel secondo tempo in cui i rossoblù badano al sodo e grazie a Montauriol allinizio e poi a Matteo Maran (pochi minuti impreziositi da una segnatura decisiva), nel finale, veniva violata larea di meta dei cremisi ottenendo una importante vittoria.

Da segnalare lesordio in Eccellenza di Filippo Cecchetti, un altro giocatore di Rovigo che è riuscito a farsi notare dai tecnici con ottime prove nellUnder 23.

 

Marcatori: p.t.  3 cp Benetti (Fiamme Oro) (0-3); 7 cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (3-3); 11 drop Boarato (Fiamme Oro) (3-6).

s.t. 43 meta Montauriol, tr Basson (10-6);  56 cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (13-6);  65 cp Benetti (Fiamme Oro) (13-9);  71 cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (16-9); 75 cp Benetti (Fiamme Oro) (16-12); 78 meta Maran, tr Basson (23-12).  

 

Vea-FemiCZ Rovigo Delta: Basson; Pedrazzi (cap.) (56 Zorzi), Menon  (65 Van Niekerk), Sevealii, Bacchetti; Duca (65 Zanirato), Wilson; De Marchi, Jones, Persico (52 Anouer); Montauriol, Tumiati (74 Maran); Ceglie (52  Lombardi), Gatto (52 Datola), Quaglio (79 Cecchetti).

all. Roux

 

Fiamme Oro: Barion; De Gaspari, Sapuppo (61  Massaro), Forcucci, Valcastelli; Boarato (67 Calandro), Benetti, Balsemin, Vedrani (25-28 Zitelli), Favaro (43 Zitelli), Sutto (65  Cazzola), Galluppi, Di Stefano, Cerqua (cap.)  (61 Vicerè), Cocivera (61 Gentili).

A disposizione: Pettinari e Marinaro.

All: Presutti   

 

arb. Vivarini (Piove Di Sacco, Padova)

g.d.l. Rizzo (Ferrara), Cusano (Costabissara, Vicenza)
quarto uomo:  Crivellini (S.Maria La Longa, Udine)
Cartellini: 80  giallo Vedrani (Fiamme Oro).

 

Man of the match: Jack Jones (Vea Femi-CZ)

Calciatori: Basson (Vea Femi-CZ Rovigo) c.p. 3 /3, tr. 2/2 ; Duca (Vea Femi-CZ Rovigo) c.p. 0/1; Benetti (Fiamme Oro) c.p. 3 /3.

Note: giornata piovosa a tratti, campo in discrete condizioni. Spettatori 1.000 circa.

Punti conquistati in classifica: Vea Femi-CZ Rovigo Delta 4  Fiamme Oro Roma 0

 
 
Ufficio Stampa
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VIII GIORNATA ROVIGO V FFOO (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO)

Articolo Successivo

LE FIAMME ORO ONORANO IL RICORDO DI STEFANO CASOTTI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019